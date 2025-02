Rapina in villa a Civitavecchia: derubato il proprietario di Mondo Convenienza

Sabato scorso, intorno alle 22:10, sei individui armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione di Giovan Battista Carosi, proprietario della catena di arredamento Mondo Convenienza, situata in via Colline dell'Argento a Civitavecchia. Sotto la minaccia delle armi, Carosi e un altro uomo presente, presumibilmente il cognato, sono stati costretti a consegnare circa 50.000 euro in contanti. Successivamente, i malviventi hanno smurato una cassaforte contenente due orologi Rolex d'oro e altri oggetti di valore, il cui ammontare è ancora in fase di valutazione. Prima di darsi alla fuga, hanno rinchiuso le vittime in una stanza per impedire loro di allertare le autorità. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. La polizia di Civitavecchia sta attualmente analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

