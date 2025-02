Jannik Sinner: il sostegno di Ruud e Gasquet dopo la squalifica per doping

Il caso di Jannik Sinner continua a dividere il mondo del tennis. Dopo la squalifica di tre mesi concordata con la WADA per porre fine alla vicenda legata al Clostebol, l'opinione pubblica e i colleghi tennisti esprimono pareri contrastanti. Mentre alcuni, come Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, mettono in dubbio l'innocenza e la buona fede dell'azzurro, altri si schierano apertamente in sua difesa.

Tra i sostenitori di Sinner c'è il norvegese Casper Ruud, attuale numero 5 del mondo, che ha dichiarato: "Conosco molto bene Jannik, è un bravo ragazzo. Sono certo che, dopo la sospensione, tornerà ad essere uno dei migliori giocatori del mondo". Anche il veterano francese Richard Gasquet ha espresso il suo appoggio, affermando: "Jannik ha una grande personalità ed è molto gentile in campo. Tornerà presto, ed è questa la cosa più importante".

La squalifica di Sinner, che durerà dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, lo escluderà da tornei importanti come Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Il suo ritorno è previsto per gli Internazionali d'Italia a Roma, dove potrà riprendere la competizione e dimostrare nuovamente il suo valore sul campo.

