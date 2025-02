Sanremo 2025: Scaletta Finale della 75ª Edizione del Festival

Questa sera, 15 febbraio 2025, il Teatro Ariston ospita la serata conclusiva del 75° Festival di Sanremo. Tutti i 29 artisti in gara si esibiranno nuovamente, con Francesca Michielin ad aprire le performance alle 20:54 e Sarah Toscano a chiudere poco dopo l'una di notte. La proclamazione del vincitore è prevista intorno alle 1:30.

Carlo Conti sarà affiancato dai co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. La serata inizierà alle 20:46 con l'esibizione di Gabry Ponte, che presenterà il suo ultimo singolo "Tutta l'Italia (Sanremo 2025)", scelto come jingle ufficiale del Festival.

Tra gli ospiti attesi, Alberto Angela interverrà intorno alle 22:04, mentre Tedua si esibirà dal Suzuki Stage in Piazza Colombo alle 22:29. Prima delle 23:00, Antonello Venditti riceverà il Premio alla Carriera e canterà "Amici mai" e "Ricordati di me". Dalla nave Costa Toscana, i Planet Funk offriranno una performance speciale. Inoltre, il calciatore Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, sarà presente sul palco dell'Ariston.

L'ordine di esibizione degli artisti

Francesca Michielin – "Fango in paradiso" Willie Peyote – "Grazie ma no grazie" Marcella Bella – "Pelle diamante" Bresh – "La tana del granchio" Modà – "Non ti dimentico" Rose Villain – "Fuorilegge" Tony Effe – "Damme 'na mano" Clara – "Febbre" Serena Brancale – "Anema e core" Brunori Sas – "L'albero delle noci" Francesco Gabbani – "Viva la vita" Noemi – "Se t'innamori muori" Rocco Hunt – "Mille vote ancora" The Kolors – "Tu con chi fai l'amore" Olly – "Balorda nostalgia" Achille Lauro – "Incoscienti giovani" Coma_Cose – "Cuoricini" Giorgia – "La cura per me" Simone Cristicchi – "Quando sarai piccola" Elodie – "Dimenticarsi alle 7" Lucio Corsi – "Volevo essere un duro" Irama – "Lentamente" Fedez – "Battito" Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – "La mia parola" Joan Thiele – "Eco" Massimo Ranieri – "Tra le mani un cuore" Gaia – "Chiamo io chiamo tu" Rkomi – "Il ritmo delle cose" Sarah Toscano – "Amarcord"

Le esibizioni saranno valutate attraverso un sistema di votazione composto da televoto (34%), giuria della sala stampa, TV e web (33%) e giuria delle radio (33%). I risultati di questa votazione saranno sommati a quelli delle serate precedenti per determinare una classifica generale. I primi cinque artisti in classifica accederanno a una nuova votazione per decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2025.

La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, permettendo al pubblico di seguire l'evento da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Per ulteriori dettagli sulla scaletta e gli ospiti della serata finale di Sanremo 2025, è possibile consultare il sito ufficiale del Festival.

