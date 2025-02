Sanremo 2025: Guida al Sistema di Votazione della Finale

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, si terrà la finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. I 29 artisti in gara si esibiranno nuovamente sul palco del Teatro Ariston, e il vincitore sarà determinato attraverso un sistema di votazione articolato in due fasi.

Prima Fase: Esibizione di Tutti i Concorrenti

Nella prima parte della serata, tutti i 29 artisti presenteranno le loro canzoni. Le votazioni saranno suddivise tra tre giurie con le seguenti percentuali:

Televoto del pubblico : 34%

: 34% Giuria della Sala Stampa, TV e Web : 33%

: 33% Giuria delle Radio: 33%

I risultati di questa votazione saranno combinati con quelli delle prime tre serate per creare una classifica complessiva. I primi cinque artisti in classifica saranno annunciati in ordine casuale, mentre le posizioni dal 6° al 29° posto saranno comunicate in ordine di piazzamento.

Seconda Fase: Superfinale tra i Primi Cinque

I cinque artisti migliori accederanno alla Superfinale, esibendosi nuovamente. Una nuova votazione, con le stesse percentuali della prima fase, determinerà il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2025. Il risultato finale sarà ottenuto sommando le votazioni di questa ultima esibizione alle precedenti, escludendo la serata delle cover.

Come Votare da Casa

Il pubblico può partecipare al Televoto tramite SMS o chiamata da telefono fisso. Durante ogni esibizione, Carlo Conti annuncerà il codice associato a ciascun artista, permettendo agli spettatori di esprimere la propria preferenza in tempo reale.

Per ulteriori dettagli sul sistema di votazione e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare le fonti ufficiali del Festival di Sanremo.

