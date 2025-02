Gaza: Jihad islamica diffonde video dell’ostaggio russo-israeliano prima del rilascio imminente

La Jihad Islamica Palestinese ha diffuso un video di propaganda che mostra l’ostaggio russo-israeliano Alexander Sasha Troufanov mentre passeggia lungo la costa della Striscia di Gaza e pesca. Nel filmato, Troufanov scrive una nota, apparentemente per ringraziare i suoi rapitori, una pratica già imposta da Hamas e dalla Jihad Islamica agli ostaggi prima del rilascio. La famiglia dell’uomo ha chiesto che il video non venisse diffuso.

Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno annunciato che domani saranno rilasciati tre ostaggi detenuti da oltre un anno nella Striscia di Gaza: Sagui Dekel-Chen, Yair Horn e Alexander Sasha Troufanov. Poco prima, le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad Islamica, avevano già confermato la liberazione imminente di Troufanov.

L’annuncio arriva dopo uno scambio di accuse tra israeliani e palestinesi sul rispetto degli accordi, una situazione che ha rischiato di compromettere la tregua in corso.

Trump ribadisce l'intenzione degli Stati Uniti di acquisire e controllare Gaza - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riaffermato l'impegno del suo governo ad acquistare e possedere la Striscia di Gaza una volta terminato il conflitto tra Israele e Hamas. Ha proposto che altri Paesi del Medio Oriente partecipino alla ricostruzione dell'enclave, devastata da continui bombardamenti.

Netanyahu: Nessuno sgombero forzato né pulizia etnica nel piano di Trump per Gaza - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto un piano per rilanciare la Striscia di Gaza trasformandola in una "riviera" del Medio Oriente. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso il suo sostegno, affermando che l'iniziativa "ha il potenziale di cambiare tutto".

Gaza: Liberazione di ostaggi e ritorno degli sfollati a Nord - Arbel Yehoud, Agam Berger e un altro ostaggio non identificato saranno liberati giovedì, come annunciato dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questo avviene nell'ambito della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco. Hamas ha fornito un elenco che dettaglia lo stato degli ostaggi, indicando quanti sono vivi e quanti deceduti, ma senza rivelare i nomi.