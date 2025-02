Aetherdrift - ultimo set di Magic: The Gathering

Wizards of the Coast presenta Aetherdrift, l'ultimo set del celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Allacciate le cinture e preparatevi per una corsa all'ultimo sangue attraverso il Multiverso, piena di azione e ad alto numero di ottani, per un’esperienza di gioco particolarmente adrenalinica!

Mettetevi al volante e allacciatevi le cinture, perché la posta in gioco è alta nel Ghirapur Grand Prix! Il premio finale è una Scintilla Planeswalker chiamata Scintilla d’Etere. La leggendaria Planeswalker Chandra in persona concorrerà per il primo posto e cercherà di reclamare la Scintilla d’Etere per la sua amata Nissa, che ha perso la propria Scintilla durante gli eventi de L’Avanzata delle Macchine. Riuscirete a sopportare il caldo mentre accelerate alla Massima Velocità attraverso Avishkar, Amonkhet e Muraganda? Puntate all'oro o soccombete in mezzo alle fiamme. Ma soprattutto... andate molto, molto veloci.

I giocatori possono contare su nuove meccaniche, tra cui Massima Velocità! Quando una carta indica al giocatore di “Accendere i motori”, il giocatore inizia a monitorare il proprio livello di velocità. Durante ogni turno, quando un avversario perde punti vita, si guadagna un livello di velocità, fino al raggiungimento della “Massima Velocità”. Diverse carte interagiscono con il livello di velocità del giocatore, in genere aumentando la propria potenza all'aumentare della velocità.

Generare velocità porta a momenti di gioco adrenalinici, ma a volte è necessario intervenire rapidamente per mettere i bastoni tra le ruote all'avversario! Esaurire è una nuova meccanica di Aetherdrift e rappresenta un effetto a uso singolo che può essere attivato solo una volta per partita. Ingranate una marcia in più in un preciso istante per inseguire un avversario o per consolidare il vostro vantaggio in gara!

Non sono molti i corridori che possono puntare alla vittoria senza una valorosa Cavalcatura o un robusto Veicolo, perciò entrambe saranno meccaniche fondamentali in Aetherdrift. I piloti potranno scegliere tra vari veicoli, altamente tecnologici o rudimentali, e tra cavalcature con o senza gambe, tutto nella speranza di raggiungere la gloria. Che tipo di pilota sarai quando scenderai in pista?

Puntate all’Oro!

Andate veloci e fatelo in maniera elegante grazie ai nuovi trattamenti delle carte Aetherdrift, che faranno la gioia di tutte le folle del Multiverso. Il premio finale, la Scintilla d’Etere, sarà disponibile in un’esclusiva edizione Foil Serialised Full-Art, Borderless, con solo 500 carte in totale per tutte le regioni. Ogni carta avrà un denominatore X/500, disponibile solo nei Collector Booster. Sfoggia il tuo trofeo di campione con i First-Place Box Topper! Ogni Aetherdrift Play Booster e Collector Booster contiene un First-Place Box Topper che racchiude una carta rara o una rara mitica in edizione gold foil e una Terra Base full-art.

Gigantesche illustrazioni degli Dei sono state avvistate lungo la pista. Non distraetevi mentre passate davanti a queste carte Borderless Graffiti Giant, disponibili nelle Buste di gioco e nei Collector Booster. Le carte Japan Showcase fanno il loro ritorno con illustrazioni giapponesi ispirate al tema delle corse automobilistiche e realizzate da artisti giapponesi. Disponibili in Foil e Fracture Foil. Le carte Japan Showcase sono un'esclusiva dei Collector Booster. Ammirate lo scenario mentre viaggiate con Carte Terra nuove e conosciute, tra cui le inedite Terre Base Full Art, Extended Art e il ritorno delle amate Borderless.

Magic The Gathering: Aetherdrift include Buste di gioco, Collector Booster, 2 Mazzi Commander, Prerelease Pack, Bundle e Finish Line Bundle.