Muovi Driver per i giocatori RTX

Aggiornamenti DLSS, nuovi Driver e prestazioni straordinarie per i giocatori RTX

Questa settimana sono in arrivo entusiasmanti novità: aggiornamenti per i giochi DLSS, i nuovi driver GeForce Game Ready e un supporto per 5 nuovi display compatibili con G-SYNC.

Ecco una panoramica dei giochi e delle novità che sfruttano la tecnologia RTX per offrire ai giocatori GeForce RTX un'esperienza di gioco straordinaria. Per avere maggiori informazioni, leggete questo articolo:

Avowed : Avowed di Obsidian Entertainment e Xbox Game viene lanciato oggi in accesso anticipato per i possessori dell’edizione Premium, con il rilascio completo previsto per il 18 febbraio. Ambientato nel mondo di Eora, già noto ai fan di Pillars of Eternity, il gioco invita i giocatori a indagare su una misteriosa piaga che si sta diffondendo nelle Terre Viventi. Al lancio, Avowed supporta DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex e riflessi ray-tracing accelerati. Gli utenti possono migliorare ulteriormente la qualità e le prestazioni delle immagini da Nvidia App utilizzando il DLSS 4 overrides sulle GeForce RTX 50 e 40.

: Avowed di Obsidian Entertainment e Xbox Game viene lanciato in accesso anticipato per i possessori dell’edizione Premium, con il rilascio completo previsto per il 18 febbraio. Ambientato nel mondo di Eora, già noto ai fan di Pillars of Eternity, il gioco invita i giocatori a indagare su una misteriosa piaga che si sta diffondendo nelle Terre Viventi. Al lancio, Avowed supporta DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex e riflessi ray-tracing accelerati. Gli utenti possono migliorare ulteriormente la qualità e le prestazioni delle immagini da Nvidia App utilizzando il DLSS 4 overrides sulle GeForce RTX 50 e 40. Star Wars™ Outlaws : Grazie ad un nuovo aggiornamento, Star Wars™ Outlaws offre ora prestazioni migliorate su tutte le GPU GeForce RTX con l'introduzione di DLSS 4 Multi Frame Generation, un modello avanzato di DLSS Frame Generation per migliorare le prestazioni e ridurre l'utilizzo di VRAM e il nuovo modello DLSS transformer AI per DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, e DLAA. Sulle Gpu GeForce RTX 50, il DLSS Multi Frame Generation lavora con altre tecnologie DLSS per moltiplicare in media i frame rate di 9.3X rispetto al tradizionale rendering. Questo incremento nelle prestazioni consente ai possessori della GeForce RTX 5090 di giocare a più di 220 fps in 4K, con ray tracing e Ultra settings, e ai possessori della GeForce RTX 5080 di giocare a più di 150 fps, offrendo ai possessori delle serie Geforce RTX 50 un'esperienza visibilmente più veloce e fluida.

: Grazie ad un nuovo aggiornamento, Star Wars™ Outlaws offre ora prestazioni migliorate su tutte le GPU GeForce RTX con l'introduzione di DLSS 4 Multi Frame Generation, un modello avanzato di DLSS Frame Generation per migliorare le prestazioni e ridurre l'utilizzo di VRAM e il nuovo modello DLSS transformer AI per DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, e DLAA. Sulle Gpu GeForce RTX 50, il DLSS Multi Frame Generation lavora con altre tecnologie DLSS per moltiplicare in media i frame rate di 9.3X rispetto al tradizionale rendering. Questo incremento nelle prestazioni consente ai possessori della GeForce RTX 5090 di giocare a più di 220 fps in 4K, con ray tracing e Ultra settings, e ai possessori della GeForce RTX 5080 di giocare a più di 150 fps, offrendo ai possessori delle serie Geforce RTX 50 un'esperienza visibilmente più veloce e fluida. Indiana Jones e l’antico cerchio™ : questa avventura mozzafiato sta per diventare ancor più bella grazie ad un nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana, che introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Ray Reconstruction, aggiorna il DLSS Super Resolution e DLAA per utilizzare il nostro nuovo modello transformer-based AI, e aggiunge ombre fully ray-traced. Attivando il DLSS Multi Frame Generation con il DLSS Super Resolution e il DLSS Ray Reconstruction vedrete le prestazioni moltiplicate per una media di 4X in 4K sulle schede GeForce RTX 50 con il ray tracing abilitato. Con l’aggiunta della potenza fornita dal DLSS con Multi Frame Generation, la scheda GeForce RTX 5090 supera i 260 fps in 4K, offrendo un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. E a 2560x1440, un 3.7X moltiplicatore di prestazioni medio vede sia la GeForce RTX 5080 che la GeForce RTX 5090 superare i 235 fps con il full ray tracing abilitato, offrendo ai giocatori una risoluzione sempre più definita e un'esperienza fantastica.

: questa avventura mozzafiato sta per diventare ancor più bella grazie ad un nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana, che introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Ray Reconstruction, aggiorna il DLSS Super Resolution e DLAA per utilizzare il nostro nuovo modello transformer-based AI, e aggiunge ombre fully ray-traced. Attivando il DLSS Multi Frame Generation con il DLSS Super Resolution e il DLSS Ray Reconstruction vedrete le prestazioni moltiplicate per una media di 4X in 4K sulle schede GeForce RTX 50 con il ray tracing abilitato. Con l’aggiunta della potenza fornita dal DLSS con Multi Frame Generation, la scheda GeForce RTX 5090 supera i 260 fps in 4K, offrendo un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. E a 2560x1440, un 3.7X moltiplicatore di prestazioni medio vede sia la GeForce RTX 5080 che la GeForce RTX 5090 superare i 235 fps con il full ray tracing abilitato, offrendo ai giocatori una risoluzione sempre più definita e un'esperienza fantastica. Legacy: Steel & Sorcery : Sviluppato da veterani del settore MMO, Legacy: Steel & Sorcery è una lettera d'amore al combattimento PvP, alla raccolta di risorse e all'esplorazione, il tutto in un'unica esperienza di gioco per single player o co-op. Il gioco è entrato ieri in Early Access su Steam e i giocatori GeForce RTX possono accelerare le prestazioni con DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation.

Sviluppato da veterani del settore MMO, Legacy: Steel & Sorcery è una lettera d'amore al combattimento PvP, alla raccolta di risorse e all'esplorazione, il tutto in un'unica esperienza di gioco per single player o co-op. Il gioco è entrato ieri in Early Access su Steam e i giocatori GeForce RTX possono accelerare le prestazioni con DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation. Wuthering Waves : L'universo open-world di Wuthering Waves si espande con un aggiornamento che introduce DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex e riflessi ray-traced. I giocatori GeForce RTX potranno così vivere un'esperienza ancora più fluida e visivamente spettacolare.

L'universo open-world di Wuthering Waves si espande con un aggiornamento che introduce DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex e riflessi ray-traced. I giocatori GeForce RTX potranno così vivere un'esperienza ancora più fluida e visivamente spettacolare. Dark Messiah of Might and Magic RTX Remix : un piccolo team di modder di wiltOS Technologies ha lavorato per aggiornare l’action RPG in prima persona ambientato nell'universo Might & Magic Fantasy del 2006 di Ubisoft e Arkane Studio. Per dare ai giocatori la massima flessibilità, stanno creando tre mod diverse che possono essere usate singolarmente o insieme. Uno aggiorna il gioco stesso, correggendo i bug e introducendo vari miglioramenti. Il secondo aggiunge una campagna cooperativa online completa e altri nuovi contenuti. E il terzo è una mod NVIDIA RTX Remix che offre a Dark Messiah of Might and Magic una revisione grafica completa, aggiungendo il full ray tracing e il DLSS. Date un'occhiata al nuovo trailer, che mostra il loro lavoro sulla mod RTX Remix, l'aggiornamento delle texture, asset, l'illuminazione e altro ancora: https://www.youtube.com/watch?v=kN347m66sgc

I nostri nuovi driver GeForce Game Ready sono stati rilasciati oggi e offrono il supporto al day-one per Avowed, l'aggiornamento DLSS 4 with Multi Frame Generation di Indiana Jones e il grande cerchio, supporto per Sid Meier's Civilization VII e il nuovo aggiornamento DLSS Frame Generation per Wuthering Waves. Questi driver aggiungono anche il supporto per 4 nuovi profili Optimal Playable Setting e il supporto per 5 display compatibili con G-SYNC, migliorando la fluidità e la qualità dell'esperienza di gioco.

DLSS 3, Reflex, NVIDIA RTX IO, DLAA in arrivo su Ratchet & Clank: Rift - Ratchet & Clank: Rift Apart, l'attesissimo gioco d’azione e d’avventura di Insomniac Games, è stato portato su PC da Nixxes Software e verrà lanciato il 26 luglio con ray-tracing in tempo reale, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, NVIDIA RTX IO e altro ancora.

The Lord of the Rings: Gollum aggiunge tecnologie NVIDIA RTX - NACON è lieta di annunciare la sua collaborazione con NVIDIA su due dei suoi giochi più ambiziosi: Steelrising e The Lord of the Rings: GollumTM. I giochi includeranno NVIDIA DLSS e l'illuminazione ray-traced.Il supporto di NVIDIA DLSS e del ray-tracing in Steelrising e Il Signore degli Anelli: GollumTM significa che una scheda grafica, un PC desktop o un PC portatile con GeForce RTX offriranno l'esperienza definitiva in questi titoli, con i massimi livelli di prestazioni, il gameplay più fluido e la grafica più fedele.