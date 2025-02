Francesca Alotta racconta la sua doppia battaglia contro il cancro e sottolinea l'importanza della prevenzione

La cantante Francesca Alotta ha condiviso la sua esperienza personale con il cancro durante il talk show 'La prevenzione in dieci note', organizzato a Casa Sanremo dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Alotta ha rivelato di aver affrontato il cancro due volte, riuscendo a superarlo grazie ai consigli di due amiche.

Nel primo caso, una sua amica le suggerì di sottoporsi a controlli medici, intervento che si rivelò salvavita. Successivamente, un'altra amica notò un neo sospetto sulla sua pelle durante una trasmissione televisiva. Questo la portò a consultare il professor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma, che diagnosticò un melanoma. Grazie all'intervento tempestivo, il tumore fu rimosso in tempo.

Francesca Alotta, nota per la canzone 'Non amarmi' con cui vinse Sanremo nel 1992 insieme ad Aleandro Baldi, ha esortato il pubblico a effettuare regolarmente la mappatura dei nei e altri controlli preventivi, come quelli al seno e il pap test per le donne. Ha sottolineato che tali esami non sono invasivi e possono salvare vite.

La cantante ha anche evidenziato il ruolo terapeutico della musica, condividendo la sua esperienza come testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). Ha osservato che molte persone affrontano la malattia con maggiore forza grazie al canto e all'arte in generale. Ha concluso sostenendo l'hashtag 'la prevenzionein10note' come strumento efficace per promuovere la prevenzione.

