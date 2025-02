Prova subito la demo di Permafrost!

Mentre il mondo del gaming attende con impazienza il prossimo Steam Next Fest di fine mese, c’è ancora la possibilità di giocare a una delle demo più amate su Steam. Durante l’edizione di ottobre del celebre evento, il survival adventure Permafrost, sviluppato da SpaceRocket Games e pubblicato da Toplitz Productions, ha ricevuto un punteggio “molto positivo” dagli utenti di Steam, superando i 300.000 download per la versione di prova.

Scopri di persona il fascino di Permafrost: sfida temperature glaciali in condizioni simili all’Artico, causate da un evento catastrofico che ha portato quasi all’estinzione dell’umanità.Affronta questo mondo ostile con i tuoi amici in modalità multiplayer cooperativa fino a quattro giocatori oppure affronta tutto da solo, accompagnato solo dal tuo fedele cane.

Esplorazione, ingegno e pura forza di volontà saranno le tue armi per sopravvivere. Costruisci rifugi intricati, coltiva cibo per evitare la fame e sfrutta la tecnologia per contrastare minacce sia umane che ambientali. Attento alle temperature sotto zero: avranno un impatto significativo sulle capacità del tuo personaggio mentre affronti condizioni difficili, cacci prede elusive e utilizzi macchinari di recupero per creare gli strumenti necessari a combattere il gelo implacabile.

Ma non aspettare troppo a lungo! Più ci avviciniamo alla data di uscita di Permafrost, prevista per quest’anno, maggiori saranno le probabilità che l’accesso alla demo venga interrotto.Preparati a vivere un’ambientazione post-apocalittica moderna, che combina una gestione dettagliata delle risorse con meccaniche di sopravvivenza profonde... prima che sia troppo tardi!

Guarda il video dimostrativo su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1ERCb7MGwZ8)

Ottieni la demo di Permafrost su Steam (https://store.steampowered.com/app/3197110/Permafrost_Demo/)

La demo di Permafrost è un successo allo Steam Next Fest - Lo sviluppatore SpaceRocket Games e il publisher Toplitz Productions sono entusiasti di condividere i risultati straordinari di Permafrost durante il recente Next Fest di Steam. Il gioco si è piazzato al terzo posto nella categoria "Giochi di tendenza e in arrivo" e ha raggiunto la settima posizione tra le "Demo più popolari" nei suoi primi giorni.

Le demo giocabili di Permafrost e Industry Giant 4.0 al Steam Next Fest - Gli sviluppatori SpaceRocket Games, Don Vs Dodo e il publisher Toplitz Productions sono lieti di annunciare che le demo per PC di Permafrost e Industry Giant 4.0 sono ora disponibili per l'accesso anticipato. Da lunedì fino al 21 ottobre, entrambi i giochi parteciperanno al Steam Next Fest.

Permafrost, in arrivo su Steam Next Fest a Ottobre - Lo sviluppatore SpaceRocket Games e il publisher Toplitz Productions annunciano che Permafrost, il loro emozionante gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo urbano congelato, sarà disponibile per giocare a ottobre durante lo Steam Next Fest.