Borderlands 4

2K e Gearbox Software hanno annunciato che Borderlands 4, il prossimo capitolo dell’iconica serie looter-shooter, uscirà il 23 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam Epic Games Store. Il nuovo trailer offre un'anteprima di gameplay che i fan vedranno in versione completa durante il PlayStation State of Play la prossima primavera.

Il capitolo più ambizioso ad oggi di Borderlands offrirà più caos che mai, nel nuovo trailer vedremo un’azione incalzante, bizzarri nemici e il bottino mortale che attende i giocatori nel pericoloso nuovo pianeta di Kairos.

Borderlands 4 porta i giocatori sul campo di battaglia con una forza inarrestabile, dotandoli di un arsenale di armi incredibili per abbattere i nemici. Il gameplay iconico di Borderlands che i fan conoscono e amano, si evolve introducendo nuove abilità di movimento che permettono ai giocatori di esprimere le proprie abilità utilizzando il volo, la schivata, il doppio salto, il gancio fisso e molto altro, infliggendo, con destrezza, morte da ogni direzione.

Il franchise Borderlands ha venduto oltre 87 milioni di copie fino ad oggi, ricevendo riconoscimenti da critica e fan. Con personaggi indimenticabili, una ricostruzione del mondo profonda e un numero infinito di armi uniche, la serie si è confermata negli anni come imperdibile.

Official Launch Date Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=zNgWEB-_uvM

The Games Awards 2024 - Mafia: The Old Country, Sid Meier's Civilization VII e Borderlands 4 - Borderlands 4 svela la modalità Mayhem-Fueled durante i The Game Awards Il trailer mette in evidenza i nuovi cattivi e i temi principali del capitolo più ambizioso di Borderlands, disponibile in wishlist da oggi 2K e Gearbox Software hanno offerto oggi un primo sguardo a Borderlands 4, svelando nuovi dettagli di uno dei giochi più attesi del 2025.

Borderlands 4 in uscita nel 2025 - Annunciato ufficialmente lo sparatutto looter-shooter definitivo del franchise di Borderlands, un gioco che ancora una volta definisce il genere 2K e Gearbox Software hanno annunciato ufficialmente che Borderlands® 4, il prossimo capitolo dell'iconica serie di sparatutto, uscirà nel 2025 (durante l'anno fiscale 2026 di Take Two) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam ed Epic Games Store.