Dal 26 febbraio, aggiornamento per Cavafonda

L'attesa sta per finire. Cavaf(f)onda, l'attesissimo aggiornamento ai contenuti 11.1 per World of Warcraft, arriva al termine della manutenzione regionale a partire dal Nord America il 25 febbraio.

I giocatori potranno tuffarsi nella capitale dei Goblin di Cavafonda, un centro vivace e caotico pieno di intrighi, esplosioni e alleanze inaspettate, dove prosegue la storia di The War Within. In questo entusiasmante aggiornamento, giocatori e giocatrici potranno trovare: