Sanremo 2025: Ecco i look della prima serata tra eleganza, audacia e sorprese

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto protagonisti cantanti e conduttori sfoggiare una varietà di look, spaziando dall'eleganza classica a scelte più audaci. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha optato per uno smoking in velluto blu con revers in raso e un ampio papillon, segnando un ritorno alla sobrietà rispetto alle edizioni precedenti. Gerry Scotti, co-conduttore della serata, è apparso a suo agio in due classici smoking, di cui uno total black.

Gaia ha scelto un abito nude con bustier rigido, impreziosito da un gioiello artiglio silver sulla mano destra. Giorgia ha incantato con un abito sottoveste in chiffon firmato Dior, caratterizzato da micro ruches e trasparenze, completato da sandali in vinile con cinturino sulle calze. Achille Lauro ha sorpreso con un frac sartoriale impeccabile, guanti bianchi, croce con diamanti, scarpe laccate e capelli impomatati, richiamando un'eleganza d'altri tempi.

Irama si è presentato con una giacca decorata da alamari, bottoni dorati e spalline extralarge di Balmain, suscitando paragoni con Lady Oscar sui social. Francesco Gabbani ha optato per un look total black con giacca impreziosita da brillantini e un bocciolo di rosa bianca all'occhiello. Rkomi ha indossato un abito sartoriale bianco con maxi revers a lancia, portato a petto nudo.

Noemi ha scelto un abito nero scenografico e scollato sulla schiena firmato Giambattista Valli, completato da una grande stola bianca che avvolge il corpo e termina in un lungo strascico. Antonella Clerici, co-conduttrice, ha optato per un classico abito di paillettes argentato con scollatura a V. Elodie ha brillato con un abito slip dress di Prada in satin color argento con scollatura impreziosita da un dettaglio torchon, abbinato a décolleté in raso bianco.

Fedez ha scelto un look total black minimale con polsini preziosi e bottoni argentati firmato Versace. I Coma_Cose hanno indossato look Valentino: California con un abito in georgette color burro e tuta in pizzo bianco, Fausto con una giacca in lana color ciliegia, pantaloni in lana nera e camicia in shantung di seta avorio, completati da un papillon in velluto nero.

Bresh ha optato per una giacca di pelle e maglia glitterata. Simone Cristicchi ha scelto un abito vinaccia con lavorazioni di paillettes nere firmato Antonio Marras. Marcella Bella ha sfoggiato pantaloni a vita alta e top monospalla con dettaglio in lurex. Rose Villain ha catturato l'attenzione con un abito rosso fuoco attillato, evidenziando le sue forme, e capelli blu raccolti in uno chignon spettinato. Willie Peyote ha optato per un completo total black di EdithMarcel, con giacca bomber sartoriale e pantaloni bootcut. Joan Thiele è apparsa elegante in un abito bouclé bianco con fiocco nero e velo sulle spalle.

Brunori Sas ha scelto uno smoking spezzato di velluto marrone. Clara ha indossato un abito trasparente di lustrini con schiena nuda e scollatura pronunciata. Lucio Corsi ha richiamato il glam rock con un bolero ricamato con spalline gialle XL, maglia mesh nera, pantaloni skinny e texani rossi, con il viso dipinto di bianco. Serena Brancale ha scelto un crop top e una gonna rossa luccicante, abbinati a stivaletti plateau dorati. Sarah Toscano ha optato per un vestito a pieghe optical.

Tony Effe ha indossato un completo total white di Gucci, con cravatta bianca e sneakers abbinate, completato da guanti bordeaux. Rocco Hunt ha scelto una giacca con applicazioni preziose nere, abbinata a una t-shirt. Jovanotti ha illuminato il palco con un completo dorato, capelli effetto bagnato pettinati all'indietro. Francesca Michielin ha optato per un top intrecciato di lustrini blu e argentati e pantaloni neri semplici, con un'acconciatura geometrica e frangia corta.

Olly ha scelto jeans e top smanicato di Emporio Armani. Shablo, insieme a Guè, Joshua e Tormento, ha sfoggiato look da rapper con dettagli giallo fluo. Massimo Ranieri è apparso elegante in un classico smoking con giacca bianca e revers profilati di nero. I Modà hanno optato per un look casual, con il cantante Checco in camicia nera di raso sbottonata e occhiali da sole. I The Kolors hanno brillato con un abito gessato e guanti neri in pelle.

