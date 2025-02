Il Clan di Putin: Ecco i familiari del Presidente

Negli ultimi mesi, i familiari del presidente russo Vladimir Putin hanno assunto un ruolo più visibile, riflettendo un possibile rimescolamento degli equilibri all'interno dell'élite russa, influenzato dalla guerra in corso e dalla redistribuzione delle risorse.

Putin, 72 anni, ha condiviso dettagli sulla sua famiglia, menzionando che i suoi nipoti parlano cinese e che insieme guardano film storici russi.

La figlia maggiore, Maria Vorontsova, ha concesso un'intervista nel gennaio 2024, focalizzandosi sulle tecnologie mediche di cui si occupa. Successivamente, ha tenuto un discorso al Forum Economico di San Pietroburgo, un'importante piattaforma per l'élite russa. Anche la sorella, Katerina Tikhonova, è intervenuta al forum, dopo una precedente partecipazione nel 2021.

Anna Tsivileva, psichiatra e moglie del governatore della regione di Kemerovo, Sergei Tsivilev, ha partecipato al forum del 2024, discutendo sui valori tradizionali. La sua carriera ha guadagnato attenzione dopo che è emerso il suo legame di parentela con Putin, essendo sua cugina di primo grado. Nel 2023, è stata nominata direttrice della Fondazione dei Difensori della Patria e, l'anno successivo, vice ministra della difesa.

Alina Kabaeva, ex atleta olimpica e presunta madre di due figli di Putin, ha iniziato a partecipare a programmi televisivi e a intervenire sui social media come fondatrice dell'Accademia di Ginnastica Ritmica "Grazia Celeste". L'accademia ha ricevuto in dono da Gazprom un edificio del valore di 20 milioni di euro.

Al Forum Economico di San Pietroburgo hanno partecipato anche altri figli di esponenti dell'élite russa. Dmitry Patrushev, figlio di Nikolai Patrushev, è stato nominato vice premier. Boris Kovalchuk, figlio di Yuri Kovalchuk, è a capo della Corte dei Conti. Vladimir Kiriyenko, figlio di Sergei Kiriyenko, è CEO di VKontakte. Roman Rotenberg, figlio dell'oligarca Boris Rotenberg, è capo allenatore della squadra di hockey SKA di San Pietroburgo e vice presidente della Kontinental Hockey League.

La maggiore esposizione pubblica dei familiari di Putin è avvenuta nonostante le sanzioni occidentali introdotte dal 2022. Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova sono state sanzionate dagli Stati Uniti come figlie di Putin. Anna Tsivileva è stata inserita nelle misure restrittive britanniche e americane come parente del presidente. Alina Kabaeva è stata colpita da sanzioni statunitensi per i suoi stretti legami con Putin.

L'oscuramento dei media indipendenti e delle attività della Fondazione Anticorruzione in Russia ha facilitato questa maggiore esposizione della famiglia, riducendo il timore di paragoni con la "semya" di Boris Eltsin degli anni '90.

