Chi è Noemi che incanta Sanremo 2025 con Se t'innamori muori

Noemi, all'anagrafe Veronica Scopelliti, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Se t'innamori muori". Questa partecipazione segna l'ottava volta dell'artista romana sul palco dell'Ariston. La canzone è stata scritta da Mahmood e Blanco.

Nata a Roma il 25 gennaio 1982, Noemi ha iniziato la sua carriera nel 2009 partecipando alla seconda edizione di X Factor, firmando poi il suo primo contratto discografico. Nel 2012, al Festival di Sanremo, si è classificata terza con "Sono solo parole". Nel 2017 ha stabilito un Guinness World Record per il maggior numero di concerti in 12 ore, esibendosi in nove eventi.

Durante la prima serata del Festival, Noemi ha incantato il pubblico con un elegante abito nero con lungo strascico bianco, firmato Giambattista Valli.

Il testo di "Se t'innamori muori" affronta la complessità delle relazioni amorose e la paura di lasciarsi andare ai sentimenti. La canzone è disponibile su diverse piattaforme musicali.

Per rivedere l'esibizione di Noemi a Sanremo 2025, è possibile visitare RaiPlay.

