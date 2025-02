Elon Musk adotta l'alias Kekius Maximus su X, scatenando speculazioni

Elon Musk, proprietario di X (precedentemente Twitter), ha recentemente modificato il suo nome utente in "Kekius Maximus" e aggiornato l'immagine del profilo con una rappresentazione del meme "Pepe the Frog" in armatura da gladiatore. Questo cambiamento ha suscitato diverse interpretazioni. Il termine "Kekius" potrebbe derivare da "kek", espressione utilizzata nel gaming online per indicare una risata, mentre "Maximus" richiama il personaggio di Massimo Decimo Meridio del film "Il Gladiatore". Inoltre, "Kekius Maximus" è anche il nome di una criptovaluta ispirata a un meme, il cui valore è aumentato significativamente dopo la modifica del nome da parte di Musk. Non è chiaro se Musk possieda tale criptovaluta. La scelta dell'immagine di "Pepe the Frog" potrebbe essere un riferimento alla cultura dei meme e al mondo dei videogiochi, ambiti spesso citati da Musk nelle sue comunicazioni online.

