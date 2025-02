Maxi operazione antimafia a Palermo: 183 arresti, coinvolti boss di Cosa Nostra

All'alba dell'11 febbraio 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una vasta operazione antimafia, portando all'arresto di 183 individui. L'azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, mirava a smantellare i mandamenti mafiosi di "Porta Nuova", "Pagliarelli", "Tommaso Natale - San Lorenzo", "Santa Maria del Gesù" e "Bagheria".

Tra gli arrestati figurano boss e affiliati di Cosa Nostra recentemente scarcerati, che avevano ripreso il controllo delle attività criminali, tra cui estorsioni e traffico di droga. Le accuse includono associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti, favoreggiamento personale, reati legati alle armi, crimini contro il patrimonio e la persona, e gestione illecita del gioco d'azzardo.

L'operazione ha coinvolto circa 2.000 carabinieri ed è stata estesa anche ad altre città italiane, tra cui Trapani, Catania, Reggio Calabria, Arezzo, Firenze e Milano. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa presso il Comando Provinciale di Palermo, con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo.

