Ibrahimovic critica le decisioni arbitrali: Rispetto per il Milan, lettera all'AIA in arrivo

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha espresso insoddisfazione per le recenti decisioni arbitrali durante la partita di Serie A contro l'Empoli.

In particolare, ha criticato l'intervento di Liberato Cacace su Kyle Walker, ritenendo che avrebbe potuto causare un infortunio grave al giocatore inglese. Inoltre, ha contestato l'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione, sottolineando che l'azione avrebbe dovuto essere fermata per fuorigioco prima del fallo.

Ibrahimovic ha dichiarato che il club invierà una lettera all'Associazione Italiana Arbitri (AIA) per esprimere il proprio disappunto riguardo a queste decisioni, chiedendo maggiore rispetto per il Milan e i suoi giocatori.

