Insegnante accoltella alunna di 8 anni in Corea del Sud: la bambina muore per le ferite

Una tragica vicenda ha scosso una scuola elementare di Daejeon, Corea del Sud. Una maestra quarantenne ha accoltellato una bambina di otto anni, che è deceduta a causa delle ferite riportate. La polizia, allertata dai genitori preoccupati per la scomparsa della figlia dopo il doposcuola, ha trovato sia l'insegnante che l'alunna con ferite da taglio al secondo piano dell'istituto intorno alle 18:00 ora locale.

La bambina, priva di coscienza, è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo. L'insegnante presentava lesioni al collo e al braccio, presumibilmente autoinflitte, ed è stata ricoverata. Secondo l'agenzia Yonhap, la docente aveva sofferto di depressione ed era rientrata in servizio alla fine dello scorso anno dopo un periodo di aspettativa.

Le autorità stanno indagando per determinare il movente dell'omicidio e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'arma del delitto è stata sequestrata, e si stanno raccogliendo testimonianze dal personale scolastico. Al momento, non emergono indicazioni di coinvolgimento di altre persone.

