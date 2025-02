Hexagon sarà presente a MECSPE 2025

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE A MECSPE 2025:LA QUALITA’ AL CENTRO DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI

Hexagon al MECSPE 2025, importante manifestazione del settore manufatturiero, che si terrà a Bologna dal 5 al 7 marzo 2025. L’appuntamento per i visitatori è al Padiglione 14, Stand A20, dove lo specialista della realtà digitale presenterà una combinazione di soluzioni software e hardware che sono state progettate per garantire una qualità ottimale in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione alla produzione finale.

“Quality for Life” è la sintesi del percorso che Hexagon ha creato presso il proprio stand. Dalla progettazione alla produzione, passando per la misurazione e il controllo, le soluzioni di Hexagon rispondono ad una delle principali sfide che i produttori devono affrontare: quella della qualità, intesa non solo come fase del processo di produzione ma proprio come la qualità percepita dal cliente finale.

I visitatori della manifestazione potranno incontrare gli esperti di Hexagon e vedere dimostrazioni concrete delle soluzioni Hexagon, tra cui:

Macchine di misura a coordinate

Laser tracker, i bracci articolati e scanner manuali

Software per gestione qualità e controllo di processo

CAD/CAM per progettazione e costruzione stampi

CAD/CAM per lavorazione meccanica e misura in-process

Software CAE/CT per progettazione, simulazione e analisi tomografica

Software per controllo dimensionale

Più in generale, la presenza di Hexagon a MECSPE ha l’obiettivo di dimostrare come, grazie a collaborazione tra tutti i reparti dell’azienda, automazione, utilizzo intelligente dei dati, AI e machine learning, progettazione e design, è possibile trasformare la qualità in un vantaggio competitivo, assicurando riduzione dei costi e degli sprechi e sostenibilità.

Tra le soluzioni che i visitatori potranno approfondire presso lo stand Hexagon: PRESTO System, una suite modulare di celle robotiche di misura per la produzione automobilistica e aerospaziale che, grazie a una programmazione automatizzata, permette a un solo specialista del controllo qualità di creare, testare e implementare in poche ore sofisticati cicli di misura robotizzati e Nexus, una piattaforma di realtà digitale che offre un ambiente collaborativo e data-driven grazie alla quale è possibile ottimizzare l'intero ciclo di vita del prodotto.

Questa potente piattaforma collega persone, dati e processi, trasformando radicalmente il modo in cui le aziende affrontano la produzione. Grazie all’integrazione di strumenti di simulazione, metrologia, e analisi dati è’ possibile prevedere e ottimizzare i processi produttivi, simularli virtualmente e prendere decisioni più informate sin dalle prime fasi di progettazione.

