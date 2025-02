La serie TV Twisted Metal disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

Debutta domani, 11 febbraio, la serie ispirata al celebre videogioco sarà disponibile, in esclusiva per l’Italia

Sony Interactive Entertainment (SIE) è lieta di annunciare il debutto, sul territorio italiano, della serie televisiva Twisted Metal che, a partire dal prossimo 11 febbraio, sarà disponibile, in esclusiva per gli abbonati italiani al tier Premium del PlayStation®Plus, su Sony Pictures Core, app disponibile su PlayStation®5 e PS4®.

La serie, ispirata all’omonimo videogioco, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario dall’esordio sulla prima console PlayStation, è un’action-comedy composta da 10 episodi, della durata di 30 minuti ciascuno, e racconta la storia di John Doe, un corriere chiacchierone incaricato di consegnare un misterioso pacchetto attraverso una landa desolata e post-apocalittica degli Stati Uniti d’America: durante il suo viaggio, affronterà bande di predoni violenti e veicoli distruttivi, incontrando personaggi come Quiet, una fuggitiva con un passato tormentato, e Sweet Tooth, un clown psicopatico. Il cast può contare sulla presenza di Anthony Mackie, nel ruolo del protagonista, del wrestler Samoa Joe e di Will Arnett, come voce di Sweet Tooth.

Tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili su Sony Pictures Core che, grazie ad un’app per le console PS5 e PS4, offre ai giocatori PlayStation l’accesso ad un vasto catalogo di oltre 2.000 titoli (tra film e serie TV) da noleggiare o acquistare. Inoltre, gli abbonati al PlayStationPlus Premium, come parte dello loro sottoscrizione, potranno usufruire di una speciale libreria composta da oltre 100 produzioni targate Sony Pictures.

Il Premium è il piano più completo del servizio in abbonamento PlayStation®Plus, che offre la possibilità di scegliere tra tre differenti opzioni: Essential, Extra e Premium. Con PlayStation®Plus Essential, gli utenti possono accedere a giochi mensili senza costi aggiuntivi, sconti esclusivi, salvataggi in cloud e il multiplayer online. Il livello Extra amplia l’offerta con un vasto catalogo di titoli per PS4® e PS5®. Il piano Premium include anche la libreria dei Classici, appartenenti alle precedenti generazioni di console PlayStation®, prove a tempo di alcune tra le più recenti uscite e lo streaming in cloud.