Assegno Unico 2025: Importi Aggiornati e Scadenze ISEE

L'INPS ha annunciato importanti aggiornamenti per l'Assegno Unico Universale (AUU) per il 2025. Per garantire il corretto calcolo dell'importo spettante, è necessario rinnovare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro il 28 febbraio 2025. In assenza di un ISEE aggiornato, a partire da marzo verrà erogato l'importo minimo dell'assegno, pari a circa 57,5 euro.

Presentando l'ISEE entro il 30 giugno 2025, gli importi saranno ricalcolati e verranno corrisposti eventuali arretrati.

A partire dal 1° gennaio 2025, l'importo dell'AUU e le relative soglie ISEE sono stati adeguati in base all'aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). Tra le novità principali:

Genitori con figli sotto 1 anno : aumento del 50% dell'AUU fino al primo anno di vita.

Famiglie con almeno 3 figli e ISEE fino a 45.939,56 euro : aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni.

Famiglie con almeno 4 figli : aumento fisso di 150 euro al mese.

Maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025): per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro e ha ricevuto l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021.

L'AUU di febbraio 2025 sarà calcolato con i nuovi importi, mentre gli arretrati per gennaio 2025 saranno erogati a partire da marzo 2025.

Per chi ha già una domanda di AUU approvata, non è necessario presentare una nuova richiesta, a meno che non siano intervenute variazioni come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio. In tali casi, è fondamentale aggiornare tempestivamente le informazioni.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la Circolare n. 33 del 4 febbraio 2025 disponibile sul sito dell'INPS.

Assegno Unico 2025: rinnovo automatico e aumento degli importi per le famiglie - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti l'Assegno Unico Universale (AUU) per il 2025. Per i beneficiari con una domanda già approvata, il rinnovo sarà automatico, a meno che non siano state ricevute comunicazioni di decadenza, revoca o rifiuto.

Assegno unico figli - tutto quello che c'è da sapere: dagli importi a chi può richiederlo - L'Assegno unico universale può essere richiesto da tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito, per: ogni nascituro a partire dal settimo mese di gravidanza, ogni figlio minorenne a carico e ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento di 21 anni che frequenti un corso di formazione scolastica, universitaria o professionale, svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito annuo inferiore a ottomila euro, svolga il servizio civile universale oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego.