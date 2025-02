Netanyahu: Nessuno sgombero forzato né pulizia etnica nel piano di Trump per Gaza

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto un piano per rilanciare la Striscia di Gaza trasformandola in una "riviera" del Medio Oriente. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso il suo sostegno, affermando che l'iniziativa "ha il potenziale di cambiare tutto". In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha offerto ai palestinesi la possibilità di tornare nella loro terra una volta completata la ricostruzione del territorio. Ha sottolineato che non ci sarà alcuno sgombero forzato né pulizia etnica dei palestinesi di Gaza. Ha inoltre precisato che i residenti palestinesi potranno trasferirsi temporaneamente durante la ricostruzione, a condizione che rinuncino al terrorismo. Netanyahu ha ribadito l'impegno a eliminare Hamas dalla Striscia di Gaza e a riportare a casa gli ostaggi israeliani. Ha definito i membri di Hamas come "mostri" responsabili di massacri e abusi sui cittadini israeliani. Ha infine dato istruzioni alla delegazione israeliana in partenza per Doha di trasmettere questo messaggio ai mediatori.

Donald Trump revoca l'accesso di Biden alle informazioni riservate - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la revoca dell'accesso del suo predecessore, Joe Biden, alle informazioni classificate. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: "Non c'è alcun motivo per cui Joe Biden debba continuare a ricevere l'accesso a informazioni riservate.

Zelensky avverte: La Russia coinvolgerà la Bielorussia nel conflitto. Trump prepara un piano per la pace - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per l'intenzione della Russia di coinvolgere la Bielorussia nella guerra. Secondo Zelensky, Mosca potrebbe schierare truppe in Bielorussia nelle prossime stagioni, una mossa che potrebbe essere percepita come una minaccia per Polonia, Lituania e altri paesi baltici.

Trump firma un ordine esecutivo che vieta alle atlete transgender di competere negli sport femminili - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi un ordine esecutivo che vieta alle atlete transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili. L'ordine, intitolato "No a uomini nello sport delle donne", mira a escludere dalle competizioni femminili le persone assegnate al sesso maschile alla nascita.