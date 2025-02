Omicidio di Jhoanna Quintanilla: il compagno confessa, corpo ancora disperso

Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, 48 anni, ha confessato l'omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, 40 anni, scomparsa a Milano nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Durante l'interrogatorio davanti al giudice Anna Calabi, l'uomo ha dichiarato: "L'ho uccisa io, non volevo. È stato un gioco erotico finito male". Ha aggiunto di aver nascosto il corpo in un borsone e di essersene disfatto lungo una strada nella zona di Cassano d'Adda, preso dal panico dopo l'accaduto. Attualmente, il cadavere non è stato ancora ritrovato.

Le indagini hanno evidenziato che la sera del 24 gennaio, Jhoanna è rientrata nell'appartamento in piazza dei Daini, zona Bicocca, dove viveva con Gonzalez Rivas. Le telecamere di sorveglianza mostrano l'uomo mentre recupera un borsone vuoto dal garage, per poi risalire in casa e successivamente scendere con lo stesso borsone, apparentemente più pesante, che viene caricato nel bagagliaio della sua Fiat Punto. Le immagini non mostrano la donna uscire dall'abitazione.

Le ricerche del corpo di Jhoanna proseguono nella zona di Cassano d'Adda, concentrandosi lungo l'Adda e il canale Muzza. Nel frattempo, sono stati sequestrati il monolocale della coppia, l'auto, il garage, il cellulare e il computer di Gonzalez Rivas per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno esaminando l'appartamento e il veicolo alla ricerca di tracce utili alle indagini.

La Procura di Milano ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per Gonzalez Rivas, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. La decisione del giudice è attesa nelle prossime ore.

