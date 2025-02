Lo smog compromette le funzioni cognitive: difficoltà nelle attività quotidiane

Un recente studio pubblicato su 'Nature Communications' rivela che l'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico da particolato fine può compromettere funzioni cognitive essenziali per le attività quotidiane. I ricercatori delle università di Birmingham e Manchester hanno scoperto che anche una breve esposizione ad alte concentrazioni di polveri sottili influisce negativamente sull'attenzione selettiva e sul riconoscimento delle emozioni, rendendo più difficili compiti come fare la spesa o interagire socialmente.

Lo studio ha coinvolto partecipanti esposti sia a livelli elevati di inquinamento atmosferico, utilizzando il fumo di candela, sia ad aria pulita. Le capacità cognitive sono state testate prima e quattro ore dopo l'esposizione, valutando memoria di lavoro, attenzione selettiva, riconoscimento delle emozioni, velocità psicomotoria e attenzione sostenuta. I risultati indicano che l'attenzione selettiva e il riconoscimento delle emozioni sono stati negativamente influenzati dall'inquinamento, mentre la memoria di lavoro è rimasta invariata, suggerendo una diversa resilienza delle funzioni cerebrali all'esposizione a breve termine.

Secondo gli autori, l'infiammazione causata dall'inquinamento potrebbe contribuire a questi deficit cognitivi. Francis Pope dell'Università di Birmingham sottolinea che la scarsa qualità dell'aria compromette lo sviluppo intellettuale e la produttività dei lavoratori, con significative implicazioni sociali ed economiche in una società che si basa sull'eccellenza cognitiva. Questo evidenzia l'urgente necessità di normative più severe sulla qualità dell'aria e di misure di sanità pubblica per combattere gli effetti dannosi dell'inquinamento sulla salute del cervello, specialmente nelle aree urbane altamente colpite.

A livello globale, l'inquinamento atmosferico, in particolare le PM2.5, è il principale fattore di rischio ambientale per la salute umana. Gli effetti negativi della scarsa qualità dell'aria sui sistemi cardiovascolare e respiratorio sono ampiamente riconosciuti, con collegamenti a condizioni neurodegenerative come la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson.

