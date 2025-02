Ucraina intercetta bomba planante russa nella regione di Zaporizhzhia

Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver intercettato una bomba planante KAB lanciata dalla Russia nella regione di Zaporizhzhia. Il portavoce dell'aeronautica, Yuri Ihnat, ha comunicato il successo dell'operazione, sottolineando l'efficacia del nuovo sistema di difesa adottato.

Le bombe KAB, di origine sovietica e già impiegate dalla Russia nel conflitto siriano, sono ordigni altamente distruttivi. Vengono generalmente sganciate da un'altitudine elevata, oltre il raggio d'azione della difesa aerea convenzionale, e percorrono una distanza di 50-70 km verso l'obiettivo grazie alle ali integrate.

Secondo fonti non ufficiali, l'intercettazione è avvenuta tramite un sistema sperimentale. Ihnat ha evidenziato la necessità di un "approccio complesso" che integri sistemi terrestri e difesa aerea per contrastare le bombe plananti russe. Ha inoltre riferito che, nel 2024, la Russia ha lanciato fino a 40.000 bombe aeree guidate contro l'Ucraina e che l'aeronautica sta implementando attivamente diverse strategie per contrastare le KAB.

Su alcuni canali Telegram ucraini sono circolate notizie riguardanti un presunto fallimento russo: il lancio di un missile Oreshnik, introdotto nell'autunno 2024, che sarebbe esploso in territorio russo senza raggiungere Kiev, suo obiettivo designato. Ma tali informazioni si sono rivelate infondate, poiché i satelliti non hanno rilevato alcuna esplosione riconducibile allo schianto di un missile in Russia. Il Centro ucraino per il contrasto alla disinformazione ha dichiarato che non sono stati effettuati lanci nelle ultime 24 ore.

