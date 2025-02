Primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25

Rule Beyond the Ring: il primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25 offre un’anteprima dello Showcase di 2K:

La Dinastia The Bloodline, nuovi tipi di match e caratteristiche

Superstar del passato e del presente si affrontano in nuovi match Intergender, Underground Match, Bloodline Rules Match, mosse concatenate e molto altro ancora

2K ha presentato oggi l'esplosivo trailer di gameplay di WWE 2K25, con un primo sguardo alle nuove ed entusiasmanti modalità di gioco, tra cui nuove ambientazioni per le risse, tipi di match, La mia ASCESA Mutiny, la modalità online Il mio GM, La mia FAZIONE World Tour, un’anteprima dello Showcase di 2K: La Dinastia The Bloodline e un rapido sguardo al nuovo Rule Beyond The Ring e all’esperienza The Island che sarà disponibile per i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S.

Trailer - https://youtu.be/i7ZGSUP7wws

Il trailer presenta la star di copertina di WWE 2K25 “Il Tribal Chief originale” Roman Reigns, seguito da un video ad alto tasso di tensione dove si affrontano le Superstar con incontri anche intergender. In un'inquadratura di Reigns e Seth Rollins che si affrontano, a bordo ring troviamo Rollins che mostra la nuova funzione di tuffo spettacolare dalla barricata bordo ring. Il trailer presenta inoltre un’anteprima delle nuove ambientazioni per le risse, tra cui il parcheggio NXT e gli Archivi WWE, dove è possibile utilizzare una varietà di oggetti pericolosi per infliggere punizioni agli avversari.

I fan potranno inoltre dare un'occhiata al nuovissimo Showcase 2k: La Dinastia The Bloodline, che celebra una delle più iconiche dinastie familiari del wrestling: The Bloodline e la famiglia estesa degli Anoa'i. Ogni partita può avere uno di questi tre risultati: portare a rivivere la storia ricostruendo un incontro passato con il suo esito reale, riscrivere la storia cambiando il risultato di un incontro già avvenuto in passato o creare la storia sperimentando un incontro di fantasia. La Dinastica The Bloodline è famosa per battaglie ricche di azione con Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu e altri ancora.

Tra le nuove caratteristiche e le migliorie tanto attese ci sono i nuovi match Underground e Bloodline Rules. I filmati di La mia ASCESA Mutiny mostrano incontri maschili e femminili, momenti drammatici, incontri emozionanti e intermezzi incentrati sulla storia, seguiti da una raffica di momenti salienti che mostrano il ritorno delle mosse di wrestling concatenate, oltre alle nuove aggiunte delle funzioni online di Il mio GM e la nuova componente World Tour di La mia FAZIONE.

Il trailer termina con un’anteprima della nuovissima ambientazione immersiva in cui i giocatori possono sperimentare “Rule Beyond the Ring”: The Island, disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, oltre a informazioni sul bonus pre-ordine di WWE 2K25, il Wyatt Sicks Pack, un pacchetto di contenuti bonus che include cinque Superstar giocabili - Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy e Erick Rowan.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K25:

La Standard Edition sarà disponibile in tutto il mondo venerdì 14 marzo 2025.

La Deadman Edition sarà disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025. • L'edizione Bloodline sarà disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025.

Ulteriori informazioni su nuove caratteristiche, tipi di match, Showcase 2K: La Dinastia Bloodline, roster e altro ancora saranno condivise a breve.

WWE 2K25, il nuovo capitolo arriverà a marzo - Roman Reigns è la star di copertina di WWE 2K25, il franchise si evolve con lo Showcase Bloodline, caratteristiche di gioco migliorate, nuovi tipi di match e la nuova esperienza “The Island”. Tra le novità più importanti c’è il pacchetto Bloodline Edition, il pacchetto Deadman Edition, il roster più ampio di sempre, incontri intergender e molto altro ancora.