GTA Online: Vapid FMJ e altre eleganti ricompense per San Valentino

Gli abbonati a GTA+ stanno per innamorarsi della Vapid FMJ e delle eleganti ricompense di San Valentino

Gli abbonati riceveranno anche bonus sui bunker, GTA$ e RP doppi nelle gare drift e stunt, e altro

Scendi in strada con stile con l'elegante Vapid FMJ (supercar), distinguiti dalla massa con i capi di abbigliamento Honkers e porta il rosa in tutta la città con le nuove verniciature Camaleonte. Queste sfarzose ricompense e altro aspettano gli abbonati a GTA+ fino al 3 marzo.

Riscatta la Vapid FMJ

Niente fa battere il cuore come mettersi al volante della Vapid FMJ (supercar). Questa supercar a due porte trasuda carisma con la sua linea elegante e il suo profilo basso, che la rendono la rubacuori a quattro ruote definitiva.

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratuitamente la loro Vapid FMJ all'autosalone del Vinewood Car Club.

Nuove verniciature Camaleonte

Irradia romanticismo con le delicate sfumature della verniciatura Camaleonte rosa chiaro perla abbinata alla verniciatura Camaleonte per cerchioni rosa chiaro perla.

Felpa e Cappello Honkers tie-dye

Quest'anno, a San Valentino, celebra un iconico punto di riferimento di Alderney con un completo che trasuda fascino psichedelico con la Felpa Honkers tie-dye e il Cappello Honkers tie-dye. Inoltre, completa la trasformazione con un cambio di aspetto gratuito per sfoderare una nuova versione di te.

GTA$ e RP doppi sulle gare drift e stunt

Metti alla prova la tua coordinazione occhio-mano nelle adrenaliniche gare drift e stunt, che forniscono GTA$ e RP doppi fino al 3 marzo. La posta in gioco è ancora più alta con l'evento di questa settimana in GTA Online, con guadagni di GTA$ e RP addirittura quadruplicati.

Bonus e sconti sui bunker

Tuffati nel traffico d'armi clandestino acquistando il tuo bunker, ora con il 50% di sconto. Anche migliorie e modifiche per i bunker sono scontate del 50%.

Che tu abbia già da tempo un bunker o sia diventato proprietario da poco, scarica la tua riserva di armi e ottieni GTA$ e RP doppi sulle missioni di vendita del bunker. Inoltre, dal 27 febbraio, GTA$ e RP sono addirittura quadruplicati.

E altro...

Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare anche i 100 posti per veicoli del garage del Vinewood Club e l'officina che ora permette di accedere a modifiche di Hao's Special Works, conversioni di Benny's, ottimizzazioni drift e verniciature per fanali.

Gli abbonati ottengono anche 500.000 GTA$ accreditati automaticamente sul conto presso la Maze Bank nel giorno dell'addebito mensile, accesso esclusivo alle carte prepagate Shark per GTA+ che fruttano il 15% di GTA$ in più, accesso a una seleziona sempre aggiornata di titoli classici di Rockstar Games da scaricare e giocare, e tanto altro.

