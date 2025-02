Una stella in più grazie alla rete Wi-Fi targata FRITZ

AVM partecipa alla fiera del settore turistico BTM, nell’area tematicaHotel 4.0, a Bari dal 26 febbraio, per presentare il futuro della connettività negli hotel.

Nell'era digitale, la connessione Internet è diventata un servizio fondamentale nel settore turistico alberghiero. Che si tratti di un hotel di lusso o di una piccola pensione, garantire una rete Wi-Fi affidabile, veloce e sicura è diventato un fattore cruciale per la soddisfazione degli ospiti, per ottenere recensioni al top e per il successo della struttura.

Lo sa bene AVM, azienda tedesca che dal 1986 produce e sviluppa “in-house” dispositivi di rete - sia hardware sia software - garantendo i più elevati standard qualitativi a livello europeo.

“Per la prima volta partecipiamo a BTM Area Hotel 4.0 per proporre la nostra vasta esperienza maturata con importanti progetti nel settore ospitalità che possono testimoniare come le nostre soluzioni siano abilitanti per lo sviluppo del business. AVM offre strumenti innovativi per i responsabili IT degli hotel e per le aziende locali del settore IT che operano nella connettività e nelle infrastrutture digitali”, ha dichiarato Matteo Valeriani, AVM B2B Account Manager.

Le esigenze degli ospiti moderniMentre sono in vacanza, i viaggiatori di oggi si aspettano un’esperienza Internet fluida senza interruzioni per la condivisione di foto e video sui propri social o per guardare film in streaming; allo stesso tempo, per i clienti business, la sicurezza e la stabilità della rete sono fattori fondamentali per poter lavorare anche da remoto. Una connessione Wi-Fi scadente può rovinare l'esperienza di un ospite e generare commenti negativi dunque influire sulla reputazione e sul business dell'hotel.

Wi-Fi come strumento di lavoro per gli hotel Oltre alle esigenze degli ospiti, una solida infrastruttura di rete è essenziale per la gestione efficiente delle operazioni interne dell'hotel, per esempio, è fondamentale per il self check-in intelligente, i sistemi di videosorveglianza, la gestione delle prenotazioni online e molte altre attività che richiedono una connessione stabile e sicura. I prodotti AVM più innovativi saranno in esposizione allo stand 10H presso l’area HOTEL 4.0: i FRITZ!Box 5690 Pro e FRITZ!Box 7690 che supportano la tecnologia d’avanguardia Wi-Fi 7, il più avanzato FRITZ!Box 6860 che grazie al 5G offre velocità senza paragoni, i FRITZ!Repeater 3000 AX e FRITZ!Repeater 6000 entrambi tri-band per Wi-Fi 6. Il team di esperti AVM potranno illustrare le caratteristiche, spiegare le possibili applicazioni delle varie tecnologie di rete e suggerire le migliori soluzioni per specifiche esigenze. Per un approfondimento sul futuro della connettività e comprendere meglio le sfide e le opportunità per gli operatori del settore, mercoledì 26 febbraio alle ore 14.00 i visitatori della manifestazione possono partecipare all’intervento di Matteo Valeriani dal titolo “La connettività diffusa: uno strumento indispensabile per il turismo 4.0”.

FRITZ! la soluzione ideale per il settore alberghiero Le soluzioni FRITZ! di AVM si distinguono per affidabilità, sicurezza e facilità di gestione. I modem, router e repeater FRITZ!, anche in configurazione Wi-Fi Mesh, permettono di realizzare una rete estesa in grado di dare una copertura uniforme in tutte le aree dell'hotel, dalle camere alle zone comuni, sia interne che esterne come piscine, giardini. La scalabilità delle soluzioni FRITZ! consente di adattarsi alle esigenze di qualsiasi struttura, dal boutique hotel alla grande catena alberghiera. Inoltre, l'installazione è rapida e non richiede interventi strutturali complessi, riducendo al minimo non solo i costi ma anche i disagi per gli ospiti e per il personale.

I vantaggi dell’offerta FRITZ!

- Affidabilità e sicurezza: le soluzioni FRITZ! sono progettate per garantire la massima stabilità anche in contesti con elevata densità di dispositivi. La sicurezza è una priorità, con funzionalità avanzate come l'accesso remoto sicuro tramite MyFRITZ!

- Facilità di gestione: i prodotti FRITZ! sono dotati di interfacce intuitive che semplificano la configurazione e la gestione della rete, anche per il personale non tecnico

- Esperienza personalizzata per gli ospiti: le soluzioni FRITZ! consentono di creare reti dedicate agli ospiti, offrendo connessioni stabili per attività come videoconferenze, streaming e gaming

- Tecnologie all'avanguardia: con il Wi-Fi 7 e altre innovazioni, AVM garantisce prestazioni eccellenti anche per le esigenze del futuro

- Supporto dedicato: i professionisti B2B di AVM sono sempre a disposizione per consulenze tecniche, assistenza nella progettazione e supporto post-vendita.

Investire nel futuro del proprio hotel con FRITZ! Scegliere FRITZ! significa investire in una connessione Wi-Fi di alta qualità che soddisferà le esigenze dei propri ospiti e del personale, migliorando l'esperienza complessiva del soggiorno e contribuendo al successo della propria struttura. Le strutture che hanno già scelto FRITZ! hanno innovato la propria connettività Wi-Fi riscontrando vantaggi significativi in termini di efficienza operativa e reputazione online.

