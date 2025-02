FUNKO - arrivano i prodotti dedicati a Captain America: Brave New World

Il12 febbraio arriverà al cinema Captain America: Brave New World, nuovo film del Marvel Cinematic Universecon protagonista Sam Wilson, il nuovo Capitan America.

Per prepararsi al meglio, sullo store ufficialefunkoeurope.com è arrivatala collezione di Pop! e Loungefly dedicata al film!

Da Capitan America a Thaddeus Ross, dalnuovo Falcon al misterioso The Leader, i Pop! dedicati a Captain America: Brave New World rendono omaggio ai principali protagonisti della pellicola. Ah, attenzione a non fare arrabbiare il Pop! del Presidente Ross… potrebbe trasformarsi nelSuper Size Pop! di Red Hulk!

Inoltre, per sentirsi al centro dell’azione, la linea di indossabiliLoungefly dedicata al film è assolutamente imperdibile. Con il mini zaino e la borsa a tracolla dotati di ali si potrà volare verso l’avventura!

Sabrina Carpenter diventa un Funko Pop! - Sabrina Carpenter, una delle Popstar più amate della sua generazione, è stata recentemente premiata con i Grammy per il “Best Pop Vocal Album" con "Short n' Sweet" e per la “Best Pop Solo Performance” con “Espresso”.Non finisce qui: la cantante, infatti, entra ufficialmente a far parte della grande famiglia dei Funko Pop!Sul sito ufficiale funkoeurope.

FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO CON I SUOI PRODOTTI ESCLUSIVI - an Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie. Per l'occasione, Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi prodotti più iconici: dai Pop! In vinile dall’irresistibile colore rosa, agli zaini e accessori della linea di abbigliamento e indossabili Loungefly.

Funko Fusion arriva su PS4 e Nintendo Switch - L’ampio roster di Funko Fusion arriva in digitale su PlayStation 4 e Nintendo SwitchOra sarà ancora più facile addentrarsi nella colossale Wonder Works Factory e imbarcarsi in un viaggio indimenticabile10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha annunciato che Funko Fusion, il videogioco action-adventure che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop, è ora disponibile in versione digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.