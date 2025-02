Scoperti neuroni che segnalano al cervello di smettere di mangiare

Un team di ricercatori della Columbia University ha identificato nei topi specifici neuroni situati nel tronco encefalico che indicano quando interrompere l'assunzione di cibo. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti per l'obesità.

Questi neuroni, distinti da altri coinvolti nella regolazione dell'appetito, integrano diverse informazioni, come la percezione del cibo in bocca, la sensazione di pienezza nello stomaco e i nutrienti assorbiti. La loro attivazione induce i topi a consumare pasti più piccoli, mentre la loro disattivazione porta a un aumento dell'assunzione di cibo.

I ricercatori hanno anche scoperto che questi neuroni rispondono a ormoni legati all'appetito, come il GLP-1, utilizzato in farmaci per il trattamento dell'obesità e del diabete. Sebbene lo studio sia stato condotto sui topi, la posizione di questi neuroni nel tronco encefalico suggerisce che potrebbero essere presenti anche negli esseri umani.

Comprendere il funzionamento di questi neuroni offre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate al controllo dell'appetito e al trattamento dell'obesità.

Aumento delle microplastiche nel cervello umano: uno studio rivela dati allarmanti - Un recente studio pubblicato su Nature Medicine ha evidenziato la presenza crescente di microplastiche e nanoplastiche (MNP) nei tessuti umani, con una concentrazione particolarmente elevata nel cervello rispetto a fegato e reni. Le analisi hanno identificato principalmente polietilene, comune nelle buste di plastica e negli imballaggi alimentari, con livelli nel cervello superiori di 7-30 volte rispetto agli altri organi.

Scoperto il legame tra intestino e cervello nell'Alzheimer grazie ai raggi X - Un team di ricerca dell'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Nanotec) di Roma, in collaborazione con l'European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) di Grenoble e l'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri' di Milano, ha utilizzato la nano e micro-tomografia a raggi X a contrasto di fase (Xpct) per osservare dettagliatamente le alterazioni strutturali e morfologiche causate dalla malattia di Alzheimer nell'intestino di modelli animali.

Gal Gadot: intervento al cervello durante la gravidanza, Volevo solo vivere - Gal Gadot ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza durante l'ottavo mese di gravidanza. Attraverso i suoi profili social, l'attrice di Wonder Woman ha raccontato di essere stata colpita da un grave coagulo di sangue nel cervello, diagnosticato dopo un persistente mal di testa che la costringeva a letto per intere giornate.