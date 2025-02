Chi era Lorenzo Rovagnati, erede dell'azienda di salumi morto in un incidente in elicottero

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonima azienda di salumi, è deceduto oggi in un incidente in elicottero a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Il velivolo è precipitato intorno alle 19:20 all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, appartenente alla famiglia Rovagnati. Oltre a Lorenzo Rovagnati, 41 anni, hanno perso la vita anche i due piloti a bordo.

Lorenzo Rovagnati era alla guida dell'azienda di famiglia insieme al fratello maggiore Ferruccio. Sposato dal 2019 con Federica Sironi, era padre di due figli e la coppia era in attesa del terzo.

Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Si ipotizza che la fitta nebbia presente nella zona possa aver contribuito alla tragedia. La Procura di Parma ha aperto un'inchiesta per accertare le dinamiche dell'accaduto.

L'azienda Rovagnati, fondata nel 1941 a Biassono, in Brianza, è diventata un punto di riferimento nel settore dei salumi, grazie anche al successo del prosciutto cotto "Gran Biscotto". Negli ultimi anni, sotto la guida di Lorenzo e Ferruccio, l'azienda ha ampliato la sua presenza internazionale, esportando in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti, dove nel 2020 è stato inaugurato il primo stabilimento produttivo estero a Vineland, nel New Jersey.

Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Rovagnati, ricordandolo come una persona di grande umiltà e disponibilità, sempre vicina alla comunità locale.

