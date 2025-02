Linea Razer Wolverine V3 “White Edition”

Velocità, innovazione, performance, ora in “bianco”: ecco la linea Razer Wolverine V3 “White Edition”

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la disponibilità dei controller Wolverine V3 Pro e Wolverine V3 Tournament Edition nella nuova ed elegante colorazione bianca, perfetta per i giocatori che desiderano un look raffinato senza rinunciare alle prestazioni. Questi dispositivi di alta qualità, compatibili con Xbox e PC, combinano un design accattivante con caratteristiche ottimizzate per gli esport. Grazie a input fulminei e a specifiche di livello professionale, la linea Wolverine V3 White Edition consente ai gamer di esprimere il proprio stile personale mantenendo un vantaggio nelle competizioni. La nuova colorazione si adatta perfettamente a qualsiasi setup, offrendo un connubio ideale tra estetica e performance.

Razer Wolverine V3 Pro – White Edition

Sbaragliate gli avversari con il Razer Wolverine V3 Pro, il controller wireless definitivo per gli esport. Grazie alla licenza ufficiale Xbox, questo dispositivo vi permetterà di competere ai massimi livelli. Veloce, potente e preciso, vi farà stare sempre un passo avanti nell’azione di gioco, pronti a cogliere ogni opportunità per la vittoria.

Il Razer Wolverine V3 Tournament Edition, il controller Razer cablato più avanzato per gli esport, vi darà il vantaggio decisivo per primeggiare nelle competizioni. Con licenza ufficiale Xbox, vi consentirà di esprimere tutto il vostro potenziale come autentici professionisti su console e PC.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.razer.com/console-controllers/razer-wolverine-v3-pro-white-edition.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

219,99 euro

Razer Wolverine V3 TE – White Edition

109,99 euro

Disponibile su Razer.com e Razer Store da oggi.