Incidente aereo a Washington: recuperati i corpi di tutte le 67 vittime

Le autorità statunitensi hanno confermato il recupero dei corpi di tutte le 67 vittime dell'incidente aereo avvenuto il 29 gennaio 2025, quando un volo passeggeri dell'American Airlines e un elicottero militare Black Hawk dell'esercito si sono scontrati in volo nei pressi dell'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, precipitando nel fiume Potomac.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dei Servizi Medici di Emergenza degli Stati Uniti ha dichiarato che 66 delle 67 vittime sono state identificate con certezza. Il recupero dei resti è stato possibile grazie al "lavoro instancabile" dei vigili del fuoco, delle forze di polizia coinvolte, del personale aeroportuale, delle squadre di soccorso marittimo e della Guardia Costiera. Le squadre continueranno a operare nel fiume Potomac e nelle aree circostanti per cercare eventuali resti aggiuntivi, mentre l'ufficio del medico legale sta lavorando per garantire un'identificazione dignitosa dei resti e supportare le famiglie nel processo.

L'incidente ha coinvolto un aereo Bombardier CRJ700, operato da PSA Airlines per conto di American Airlines, in fase di atterraggio, e un elicottero Black Hawk dell'esercito statunitense impegnato in un volo di addestramento notturno. Le indagini preliminari del National Transportation Safety Board (NTSB) indicano che l'aereo volava a un'altitudine di circa 325 piedi, mentre l'elicottero si trovava a circa 300 piedi al momento della collisione, superando il limite massimo consentito di 200 piedi per quella rotta. Le autorità stanno esaminando i dati per determinare la causa della discrepanza di altitudine e della collisione.

A seguito dell'incidente, la Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto restrizioni significative ai voli degli elicotteri intorno all'aeroporto Reagan National fino alla fine di febbraio, e due delle piste meno utilizzate rimangono chiuse. L'NTSB continua a indagare, analizzando dati e conducendo interviste con i controllori del traffico aereo e gli equipaggi di volo.

Due dipendenti della Metropolitan Washington Airports Authority sono stati arrestati per aver presumibilmente divulgato a CNN filmati di sorveglianza dell'incidente. Sono accusati di accesso non autorizzato ai computer per aver copiato illegalmente i video.

Incidente aereo a Washington: recuperati i resti di 55 vittime - Le autorità statunitensi hanno comunicato il recupero e l'identificazione dei resti di 55 delle 67 persone decedute nello scontro aereo avvenuto mercoledì scorso. L'incidente ha coinvolto un aereo di linea dell'American Airlines e un elicottero militare Black Hawk, entrambi precipitati nel fiume Potomac vicino all'aeroporto Ronald Reagan di Washington.

Incidente aereo a Washington: elicottero militare vola oltre i limiti consentiti - L'incidente aereo a Washington, che ha causato la morte di 67 persone, ha visto coinvolti un volo American Airlines e un elicottero militare Black Hawk. Secondo le indagini preliminari, il Black Hawk, con a bordo tre soldati, stava volando a un'altitudine superiore ai 200 piedi (circa 60 metri), limite massimo consentito nell'area dell'aeroporto Ronald Reagan.

Aereo Washington : Trovati 40 corpi nel fiume Potomac - Giovedì sera, un aereo dell'American Airlines proveniente da Wichita, Kansas, si è scontrato in volo con un elicottero militare Black Hawk dell'esercito statunitense sopra il fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington.