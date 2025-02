Deceduto il Principe Karim Aga Khan IV, Fondatore della Costa Smeralda, all'età di 88 anni

Il principe Karim Aga Khan IV, leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti, è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all'età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia. Nato a Ginevra nel 1936, ha assunto la guida della comunità ismailita nel 1957, succedendo al nonno all'età di 20 anni mentre era studente ad Harvard.

Nel 1962, il principe Karim fondò il Consorzio Costa Smeralda, trasformando una parte della Sardegna in una rinomata destinazione turistica internazionale. Il Consorzio ha commentato ufficialmente: "Non abbiamo parole. Solo una: grazie".

Oltre al suo ruolo spirituale, l'Aga Khan è stato un filantropo di rilievo, creando la Aga Khan Development Network, che investe circa un miliardo di dollari all'anno in progetti di sviluppo in oltre 30 paesi, concentrandosi su istruzione, sanità e miglioramento ambientale, specialmente in Africa e Asia.

Era anche noto come proprietario di cavalli da corsa di successo, tra cui Shergar, vincitore del Derby di Epsom e del Derby Irlandese nel 1981.

Il principe Karim Aga Khan IV sarà sepolto a Lisbona. L'annuncio del suo successore avverrà dopo la lettura del suo testamento.