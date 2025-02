The Sims celebra 25 anni

EA è orgogliosa di festeggiare il 25° compleanno di The Sims. Fin dal lancio nel 2000, The Sims ha conquistato i giocatori di tutto il mondo con un fascino e una creatività senza paragoni. L'acclamato simulatore di vita nonché fenomeno della cultura pop nacque da un'idea molto semplice, ma inaugurò rapidamente una delle saghe di videogiochi più vendute di tutti i tempi che, nell'arco della propria storia, ha intrattenuto oltre 500 milioni di giocatori. The Sims festeggia il proprio 25° compleanno in un momento in cui la creatività e la dedizione all'innovazione della squadra di sviluppo si mantengono ai massimi livelli, con un flusso continuo di espansioni progettate per ispirare e promuovere la coesione tra i giocatori di tutto il mondo.

500 MILIONI DI GRAZIE

Con il proprio debutto, The Sims varò il genere dei simulatori di vita che oggi è uno dei segmenti dalla crescita più rapida dell'industria dei videogiochi. The Sims rimane un caposaldo del genere: attrae un variegato pubblico globale e incentiva una delle più vaste comunità di giocatori, ma soprattutto di giocatrici.

"The Sims è più di un semplice gioco: è una piattaforma di intrattenimento che propone una tela dove esprimere la propria creatività e uno strumento per cimentarsi con la narrazione, amplificate dalla comunità internazionale dei Simmini", ha dichiarato Kate Gorman Revelli, vicepresidente e responsabile generale di The Sims.

"Siamo fieri di aver costruito, nel corso degli ultimi 25 anni, una comunità così coesa che condivide gli stessi valori. Nel festeggiare insieme questo traguardo, guardiamo al passato e ai risultati ottenuti conservando al tempo stesso una visione chiara di quello che sarà il futuro di The Sims. Abbiamo gli occhi puntati su un obiettivo ben preciso: continuare ad ampliare l'universo di The Sims attraverso modalità di coinvolgimento, tra cui ulteriori esperienze di intrattenimento. Avremo molto da dirvi nel corso dei prossimi 25 anni, da un film alle nuove opportunità di contatto sociale, creazione di contenuti e dinamiche di gioco. Siamo più motivati che mai a continuare a costruire piattaforme per coinvolgere, impegnare, premiare e deliziare la nostra comunità."

DOV'È LA FESTA?

Diretta streaming di 25 ore di The Sims

Oggi 4 febbraio, a partire dalle 23:00 CET, The Sims ospiterà ladiretta streaming di 25 ore di The Sims per unire la comunità di The Sims in un'epica celebrazione globale di tutto ciò che riguarda The Sims per 25 ore consecutive di gioco, concorsi e streaming imperdibili. I fan celebri includono la rapper e cantante Doja Cat, la rapper Latto e il duo comico delle drag queen Trixie Mattel e Katya, che si uniranno ai festeggiamenti rendendoli un evento indimenticabile per i fan. Per i Simmini si profila inoltre la partecipazione di diversi dei più acclamati streamer, costruttori e narratori di The Sims di tutto il mondo, tra cui Angelo & Lexy, LoserFruit, Cristinini, Dan & Phil, Plumbella, SpringSims, Ironmouse, Ebonix, Krystalogy, Julien, Deligracy, Caryn & Connie e molti altri.

I fan potranno collegarsi il 4 febbraio dalle 23:00 CET su YouTube, Twitch e TikTok. Nel corso dell'intera diretta streaming, su Discord ci saranno omaggi ogni ora che daranno la possibilità di vincere un pacchetto regalo di compleanno!

Aggiornamenti ed eventi per il 25° compleanno dedicati a The Sims 4 e The Sims FreePlay

Sempre oggi, pubblicheremo un imponente aggiornamento per il gioco base The Sims 4 che introduce più di 70 nuovi oggetti di gioco per il divertimento di tutti i giocatori, come pure lo speciale evento "Un tuffo nel passato" di The Sims 4.

I fan delle musiche di The Sims 4 saranno inoltre premiati con nuovi brani in simlese di artisti famosi che si potranno ascoltare alla radio nel gioco, per esempio "XXX" di Kim Petras sulla stazione di musica pop e "Fable" di Gigi Perez sulla stazione di musica alternativa. I Simmini potranno inoltre sbloccare "The Game Song" di Keke Palmer sulla stazione di musica rétro nell'evento "Un tuffo nel passato" di The Sims 4.

In aggiunta, i giocatori di The Sims FreePlaypotranno festeggiare con premi ed eventi speciali, nonché approfittare di 25 giorni di regali nel gioco con alcuni degli oggetti più iconici della storia di The Sims.

THE SIMS È... ICONICO

Riedizioni rétro di The Sims e The Sims 2

Rivivi le emozioni di una volta con le riedizioni di The Sims e The Sims 2 in The Sims 25° Compleanno - Bundle. Sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori possono vivere la magia di The Sims dei primi anni 2000. La pubblicazione della raccolta è iniziata in tutto il mondo il 31 gennaio 2025 tramite l'EA app™, Epic Games Store e Steam® per i PC moderni dotati di Windows 10/11.

Raccolta di gadget per il 25° compleanno

Festeggia con stile approfittando della raccolta di gadget per il 25° compleanno di The Sims, che include abiti in edizione limitata, spille rétro, un tappetino da gioco sul tema degli anni 2000 e non solo, disponibile il 5 febbraio 2025 all'indirizzo shopthesims.com.

Verde plumbob con Pantone

Ecco il verde plumbob, il nuovo colore ufficiale di Pantone® creato in collaborazione con il Pantone Color Institute. Il nuovo colore distintivo rende omaggio all'iconico plumbob verde di The Sims, diventato un simbolo di espressione individuale e ispirazione creativa. Secondo il Pantone Color Institute, il verde plumbob è un giallo-verde brillante intriso di vitalità. L'aspetto vivace di questa tonalità molto intensa rispecchia un approccio positivo e un atteggiamento ottimista. L'audace verde plumbob ispira uno spirito di felicità giocosa. I Simmini possono trovare il verde plumbob nella raccolta di gadget per il 25° compleanno.

Collaborazione con YouTube

YouTube è da sempre un punto di riferimento per i Simmini desiderosi di mettere in mostra, trasmettere in streaming e riscoprire la propria creatività in The Sims. Per festeggiare il traguardo odierno, The Sims si allea con YouTube per puntare i riflettori sulla comunità di The Sims in vari formati su YouTube, da un nuovo effetto sui corti di YouTube a un video lungo realizzato in collaborazione con lilsimsie e molti altri creatori internazionali di The Sims! Non mancare di visitare YouTube oggi stesso per scoprire tutte le sorprese che abbiamo in serbo, tra cui una speciale trasformazione del logo di YouTube (noto come lo Yoodle). Le forze di due simboli iconici (l'icona di YouTube e il plumbob) si uniscono in occasione del nostro compleanno per una celebrazione speciale della comunità di The Sims su YouTube.

La playlist per eccellenza di The Sims su Spotify

Abbiamo collaborato con Spotify per proporre un memorabile tuffo nel passato: una playlist realizzata apposta per voi con le canzoni migliori, scelte da VOI, che sono state incluse nei giochi dei Sims! Dagli indimenticabili successi pop agli acclamati inni indipendenti, la playlist celebra il talento, la creatività e le collaborazioni che hanno animato la comunità di The Sims per più di due decenni. Che tu sia un fan fin dagli albori o abbia appena scoperto la magia di The Sims, la playlist rappresenta il modo ideale per celebrare la colonna sonora che ha dato vita a una miriade di storie dei giocatori.

Edizione rétro di MySims: Bundle Relax

Per i fan di MySims si profila la pubblicazione per PC di MySims: Bundle Relax, fissata per il 18 marzo 2025. La raccolta, al momento disponibile per Nintendo Switch, include le riedizioni rétro di due titoli tra i più amati dai fan, MySims e MySims Kingdom, in cui i giocatori possono sbrigliare la propria creatività mentre esplorano scenari familiari ricchi di enigmi da risolvere, luoghi da scoprire, una miriade di personaggi dalla spiccata personalità da incontrare, nonché tanto da costruire, colorare e decorare!

THE SIMS E THE SIMS 2 SONO TORNATI! - Hoople borpna! ("Buon compleanno!" in simlese) Per festeggiare il 25° compleanno di The Sims, oggi la squadra di The Sims ed Electronic Arts ripropongono i classici The Sims e The Sims 2 pubblicandoli insieme in The Sims 25° Compleanno - Bundle nonché separatamente in The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection.

Rivelata la lineup del livestream di 25 ore di The Sims del 4 febbraio - La scaletta del livestream di 25 ore di The Sims che è appena stato pubblicato qui https://www.instagram.com/p/DE755RMySXJ/. Include un sacco di Simmer preferiti dalla community. Potete trovare l'elenco completo nell'immagine qui sotto. Il livestream di The Sims inizierà martedì 4 febbraio alle 23:00 CET.

The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro! - Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.