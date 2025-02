Microsoft AI L.A.B. 2025

Microsoft AI L.A.B.: nel 2025 nuove iniziative e collaborazioni nell’ambito del programma nato per promuovere l’adozione responsabile dell’AI generativa e sostenere l’innovazione digitale del Paese

Coinvolte in poco più di un anno 400 aziende e avviati 600 progetti di innovazione con AI Generativa, grazie a un ecosistema di partner sul territorio nazionale

AI L.A.B. raggiunge quota 35 partner che supportano le organizzazioni Italiane: BIP, Dev4side e Digital Attitude i nuovi partner a bordo

Al via l’AI National Skilling Initiative, percorsi e iniziative di formazione Microsoft e dei suoi partner per coloro che vogliono imparare a utilizzare l’AI in modo efficace e responsabile

Nel 2025, AI L.A.B. continuerà a supportare i settori chiave del Paese e le Piccole Medie Imprese, con particolare attenzione ai temi formativi e al mondo del sociale

Microsoft Italia ha annunciato oggi nuove importanti collaborazioni e iniziative nell’ambito di AI L.A.B. (Learn – Adopt – Benefit), progetto lanciato a settembre 2023 e sviluppato in collaborazione con l’ecosistema dei partner, per promuovere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale generativa per le aziende pubbliche e private, le PMI, i professionisti e gli studenti e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale.

Ad oggi, in poco più di un anno, AI L.A.B. ha visto oltre 400 aziende e 35 partner dell’ecosistema Microsoft che hanno lavorato a più di 600 progetti di adozione responsabile dell’AI generativa.

Attraverso AI L.A.B., infatti, aziende pubbliche e private di ogni settore e dimensione possono intraprendere un percorso di valutazione, sviluppo congiunto, implementazione delle migliori soluzioni di AI generativa e formazione per accrescere il loro vantaggio competitivo nel mercato globale. Con una consulenza personalizzata, attività di assesment e implementazione di tecnologie avanzate, le organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi settore e dimensione possono approfondire le proprie conoscenze in ambito AI, individuare gli scenari di applicazione dell’AI e sviluppare una roadmap di adozione responsabile con benefici tangibili in termini di crescita e produttività.

Tra queste anche Fondazione Cariplo, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Saipem e Università Vita-Salute San Raffaele che oggi, in occasione di un evento dedicato AI L.A.B. in Microsoft House, hanno annunciato insieme a Microsoft Italia nuovi progetti di collaborazione.

Fondazione Cariplo, aperta da sempre alla sperimentazione nel sociale, avvierà la sua collaborazione con AI L.A.B. con l’obiettivo di mettere a fattor comune la sua esperienza nel sostegno al terzo settore e di valutare come queste tecnologie ed in particolare l’AI possano aumentare l’impatto delle nostre progettualità.

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e Microsoft hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MOU). La collaborazione strategica è mirata a sviluppare progetti innovativi basati sull'Intelligenza artificiale: l’obiettivo è di trovare soluzioni innovative per integrare i servizi del Poligrafico e Zecca dello Stato per la tutela dal fenomeno della contraffazione. In questo momento sono tre i progetti in via di sviluppo. Il primo è Mia, una chatbot di Intelligenza Artificiale generativa avviato con il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco – le bollicine italiane più amate al mondo, 660 milioni di bottiglie vendute nel 2024, con un incremento del 7% rispetto al 2023. Mia offrirà agli utenti diverse informazioni utili sui prodotti, compresa la verifica dell’autenticità delle etichette tramite una semplice foto al contrassegno di Stato. Inoltre, attraverso uno scatto all’etichetta, l’assistente virtuale potrà fornire informazioni dettagliate su provenienza, caratteristiche e abbinamenti. Si tratta di un progetto pilota che sarà replicabile e scalabile per tutti i prodotti del Made in Italy, della filiera agroalimentare e non solo. Il secondo progetto in via di sperimentazione è il Copilot per i dipendenti. Il terzo, oggi ai suoi esordi, prevede l'utilizzo del LLM di Microsoft per assistere il lavoro dei ricercatori di IPZS. In questa fase di avvio, in particolare, Copilot si sta formando per rendere più efficace l'attività di ricerca bibliografica.

“La Zecca e Poligrafico dello Stato prosegue con passo deciso la transizione verso il digitale e si conferma, da un lato come principale punto di riferimento nella lotta alla contraffazione e nella tutela delle eccellenze del Made in Italy, dall’altro come attore tra i più avanzati capace di sperimentare strumenti innovativi, anche grazie a sinergie come quella con Microsoft”, ha commentato Francesco Soro, Ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Saipem sta collaborando strategicamente con Microsoft, in linea con il proprio percorso nel campo della generative AI, per garantire un efficiente e funzionale impiego delle tecnologie avanzate nei progetti. In quest’ottica, l’azienda si sta impegnando nella definizione di un’architettura AI di riferimento e nella creazione di una libreria di templates per la generative AI. La collaborazione con Microsoft permette a Saipem, inoltre, di identificare soluzioni scalabili e gestite all’interno dell’ecosistema Azure.

La partnership strategica tra Microsoft, Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) e IRCCS Ospedale San Raffaele ha dato il via a un esperimento unico in Europa: il progetto S-Race, per la creazione di una piattaforma digitale, in grado di classificare, raccogliere, standardizzare e analizzare, nel rispetto delle normative nazionali ed europee sulla privacy, l’enorme quantità di real world data che l’IRCCS Ospedale San Raffaele raccoglie ogni anno. L’obiettivo del progetto è quello da un lato, di facilitare una più rapida e precisa diagnosi delle malattie e, dall’altro, di mettere a disposizione del paziente cure sempre più personalizzate. Al momento, sono incardinati nella piattaforma 21 progetti e gli ambiti clinici nei quali si sta lavorando sono l’oncologia, il cardiovascolare, le patologie metaboliche, le cure intensive e le neuroscienze, ma anche l’imaging diagnostico potrà beneficiare di questa nuova tecnologia. Anche grazie ad un finanziamento PNC EU-Next GenerationEU (D34HEALTH), la piattaforma S-RACE potrà essere utilizzata per sviluppare e validare modelli predittivi sulla base di dati di più enti, secondo i principi della responsible e della explainable AI.

“L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in Sanità è per noi una sfida che parte da lontano, dalla pandemia da Covid-19, quando fu necessario e urgente stratificare in pochi minuti il livello di rischio clinico e, di conseguenza, definire il più adeguato percorso di cura dei pazienti giunti in pronto soccorso. Siamo stati pionieri nel comprendere quale potesse essere l'impatto del digitale in sanità, e oggi possiamo affermare di essere diventati leader in Europa di progetti di AI che siano compliant con il GDPR sulla protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679) e con l’AI Act europeo (regolamento UE 2024/1689), garantendo un utilizzo di responsible and explainable AI. Per noi, l’evoluzione digitale al servizio della Medicina non può prescindere dall’etica, dalla trasparenza e dall’affidabilità, requisiti indispensabili sempre, tanto più in materia sanitaria”, ha dichiarato il professor Carlo Tacchetti, ordinario di Anatomia Umana alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

“La sperimentazione di UniSR e Microsof di soluzioni di Intelligenza Artificiale è già in avanzata fase di realizzazione. Sono già stati realizzati tre modelli predittivi rispettivamente in ambito oncologico e cardiovascolare, in particolare per predire l’outcome di pazienti con tumore al rene prima di un eventuale intervento chirurgico, per la predizione della risposta al trattamento della stenosi valvolare aortica e per la stratificazione del rischio di infarto in pazienti con stenosi coronariche moderate, tutti modelli volti a migliorare la vita dei pazienti e a consentire una gestione più razionale delle risorse. La tecnologia consente di progredire, quindi, verso la cosiddetta Value Based Healthcare, per un sistema sanitario che sappia garantire un accesso equo e a cure mirate da parte di un numero sempre più ampio di pazienti”, ha dichiarato il professor Antonio Esposito, ordinario di Radiologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Fondamentale, in questo senso, il ruolo dell’ecosistema dei partner di Microsoft che contribuiscono al processo di innovazione digitale e di crescita delle imprese italiane mettendo a disposizione delle aziende servizi, competenze e risorse dedicate in tutte le fasi dei progetti.

Ad oggi sono 35 i partner tecnologici Microsoft all’interno di AI L.A.B. L’evento di oggi è stata l’occasione per annunciare l’ingresso di 5 nuovi partner all’interno di AI L.A.B. con due importanti partner internazionali

(ISV - Indipendent Software Vendor) come Adobe e Board e di 3 partner italiani: BIP, attraverso il proprio Centro di Eccellenza xTech, con i suoi team di data scientists dedicati, mette a disposizione delle aziende la propria expertise e competenze per sviluppare scenari di innovazione digitale personalizzati e ad alto impatto basati sull’AI generativa e il cloud Microsoft Azure. Facendo leva su algoritmi avanzati di AI e machine learning e integrando Microsoft Azure, BIP xTech fornisce approfondimenti ineguagliabili e soluzioni innovative. Integrando Microsoft Azure, offre soluzioni robuste, scalabili e sicure basate sul cloud. Con una delle più grandi comunità di data scientist in Italia, BIP xTech porta con sé un patrimonio di competenze e forza collaborativa. Il loro impegno costante verso l'eccellenza e l'innovazione continua, in particolare nell'AI generativa e agenziale, assicura che l'AI L.A.B. rimanga all'avanguardia del progresso tecnologico.

“L'adesione all'AI L.A.B. di Microsoft come partner è un passo significativo nel nostro impegno a promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale delle imprese italiane. Collaborando con Microsoft, intendiamo sfruttare l'AI generativa per creare soluzioni d'impatto e su misura per le loro organizzazioni. Questa partnership rafforza la nostra azione sinergica sia nel settore pubblico che in quello privato, contribuendo ad accelerare l'adozione della tecnologia e a sostenere la crescita e la competitività dell'Italia” ha commentato Marco Pesarini, Equity Partner at in BIP and e BIP xTech Global Competence Manager Cloud.

Dev4side, software house italiana, contribuirà a diffondere tra le imprese italiane i benefici di Microsoft 365 Copilot attraverso lo sviluppo di progetti di trasformazione digitale basati sull’AI generativa. Dev4Side è uno dei primi system integrator italiani ad aver sposato al 100% le tecnologie cloud di Microsoft, con un focus specifico nella creazione di applicazioni entreprise AI-ready, la digitalizzazione dei processi con le tecnologie di collaborazione di Microsoft 365 e la governance e sicurezza delle infrastrutture Azure. Tramite intranet.ai, l'azienda del gruppo dedicata alle soluzioni pronte all'uso per il digital workplace e al supporto per adoption e change management, sta portando l'innovazione di Microsoft Copilot in modalità scalabile, con un learning hub, agenti e percorsi di adozione mirati in grado di accelerare la trasformazione digitale nelle aziende del nostro paese.

“L'ingresso in AI LAB è sicuramente fonte di grande orgoglio per me. Ma è soprattutto il risultato di anni di impegno, curiosità e idee innovative che tutte le nostre ragazze e i nostri ragazzi portano giorno per giorno in azienda e presso inostri clienti. Queste skill, insieme alle tecnologie e alla collaborazione con Microsoft, ci stanno facendo fare una crescita veramente emozionante” ha commentato Giuseppe Marchi, CEO di Dev4side.

Digital Attitude mette a disposizione AI Skilling, una piattaforma innovativa per la formazione sull'intelligenza artificiale. Attraverso moduli formativi personalizzati e un'applicazione dedicata, gli utenti possono acquisire competenze pratiche e teoriche sull'AI generativa, con un focus su applicazioni reali ed etica. La piattaforma garantisce un apprendimento coinvolgente e accessibile, adattato alle esigenze individuali, promuovendo l'alfabetizzazione digitale e l'adozione consapevole delle tecnologie AI.

“Unirci al progetto AI L.A.B. di Microsoft è un'opportunità straordinaria per noi. Con la nostra piattaforma AI Skilling, vogliamo offrire alle aziende italiane gli strumenti necessari per sviluppare le giuste competenze e mindset sull’AI generativa. Siamo convinti che l'intelligenza artificiale possa portare benefici tangibili in termini di crescita e produttività per il nostro Paese, e siamo pronti a fare con entusiasmo la nostra parte” ha dichiarato Luca Argenton, CEO, Digital Attitude .

In AI L. L.A.B entrano anche ISV internazionali per accelerare l'adozione del Cloud Azure e massimizzare i benefici dell'AI: Adobe, leader nel software creativo e soluzioni digitali, integra l'AI generativa nei flussi di lavoro di Microsoft 365 per migliorare l'efficienza dei marketer con insight contestuali. Board International, leader nelle soluzioni di Enterprise Planning, collabora con Microsoft per integrare l'AI nelle proprie piattaforme, offrendo strumenti di analisi avanzati. Le soluzioni di entrambi i partner sono disponibili nella Regione Italy North con bassa latenza, assicurando la disponibilità dei dati in Italia, e sono accessibili tramite Azure Marketplace.

"Mai come in questo momento storico stiamo assistendo a un’accelerazione tecnologica che sta trasformando profondamente il panorama socio-economico. Un’adozione responsabile dell’AI aiuta le organizzazioni a crescere e a essere competitive, migliorandone l’efficienza e l’innovazione. Progetti come AI L.A.B. diventano quindi sempre più strategici per guidare imprese e persone a orientarsi con consapevolezza in questo nuovo contesto, affinché possano cogliere appieno le opportunità offerte dalla tecnologia, sfruttarne il potenziale trasformativo e, al contempo, mantenere un focus costante sugli aspetti etici e sullo sviluppo responsabile di queste innovazioni. Siamo entusiasti di mettere a disposizione, insieme all’ecosistema dei nostri partner, tecnologie all’avanguardia, competenze e soprattutto formazione per esplorare nuovi scenari di innovazione, sviluppare applicazioni innovative e accelerare l'adozione dell'AI nei vari settori per garantire un impatto positivo e duraturo, favorendo un futuro di progresso e prosperità” ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

AI L.A.B. si estende per raggiungere sempre più organizzazioni e contribuire alla loro crescita e competitività attraverso l’AI

A partire da oggi, il programma AI L.A.B. si trasforma e si struttura in 3 nuovi pillar:

• AI L.A.B. for Industries, un programma che prevede l’avvio di progetti di trasformazione digitale in chiave AI per le aziende specifici per mercati verticali, con un focus particolare per il settore finanziario, manifatturiero, energetico, settore retail e PA affinché le organizzazioni di questi settori possano cogliere appieno le opportunità dell’AI generativa attraverso soluzioni sempre più personalizzate e la condivisione di best practice relative al mercato di riferimento.

• AI L.A.B for Italy, dedicato alle piccole e medie imprese italiane, motore di crescita del nostro Paese con l’obiettivo di dare nuovo impulso alle eccellenze del Made-in-Italy. In questo ambito, Microsoft Italia ha avviato una collaborazione strategica con Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) insieme a Lodestar e VarGroup per promuovere i benefici dell’AI generativa tra le PMI italiane. L’accordo prevede l’accesso da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni che fanno parte della Confederazione a consulenza, risorse e formazione Microsoft ad-hoc per migliorare la propria competitività sul mercato e crescere attraverso nuovi scenari di innovazione digitale. Una serie di workshop formativi sono stati inoltre pianificati su tutto il territorio italiano per sensibilizzare le aziende sulle opportunità delle nuove tecnologie mentre una piattaforma per la formazione è stata sviluppata da Microsoft.

“L'Intelligenza artificiale rappresenta uno strumento fondamentale per le nostre imprese. Il suo utilizzo consapevole, grazie alla collaborazione avviata con Microsoft, potrà contribuire a migliorarne l’efficienza, la competitività e la sicurezza sul lavoro. Naturalmente sappiamo che fino a oggi il numero di Pmi che ha approcciato processi di intelligenza artificiale è ancora troppo basso. Sono necessarie risorse e un cambiamento culturale. Per questo il nostro compito, come Confapi, è quello di supportare le nostre imprese. In questa direzione, la partnership con Microsoft ha già dato il via ad azioni concrete e utili alle nostre aziende che stanno partecipando con successo, insieme alle associazioni territoriali Confapi, ad un workshop formativo su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di migliorare le competenze all'utilizzo dell'I.A. generativa attraverso la comprensione, l'adozione e l'utilizzo responsabile della tecnologia di Intelligenza Artificiale Microsoft Italia da parte delle aziende del nostro Sistema. Oggi, posso affermare con grande soddisfazione che, insieme stiamo facendo un ottimo lavoro” ha commentato Cristian Camisa, Presidente Confapi.

• AI L.A.B for Good che prevede progetti di innovazione per promuovere lo sviluppo di soluzioni accessibili e inclusivi presso le aziende italiane anche grazie alle tecnologie digitali e al supporto dell’Intelligenza Artificiale. Oggi Microsoft ha annunciato una collaborazione con il Politecnico di Milano proprio in questa direzione: la collaborazione, infatti, consentirà a Microsoft facendo leva sulle sue soluzioni cloud e AI, di lavorare insieme a studenti e ricercatori del Politecnico per sviluppare progetti e soluzioni tecnologiche per l'inclusione e l'accessibilità per le imprese italiane di qualunque settore e dimensione.

Un piano di formazione su scala nazionale per fornire a 1 milione di Italiani le competenze AI nel 2025

All’interno del programma AI L.A.B., Microsoft Italia ha inoltre annunciato la AI National Skilling Initiative, una programma per consentire ad aziende, PA, professionisti e studenti di acquisire competenze legate all’Intelligenza Artificiale. Obiettivo dell’iniziativa, formare 1 milione di Italiani sulle competenze anche di base legate all’Intelligenza Artificiale.

Nell’ambito di questa iniziativa sono disponibili due piattaforme: AI Skills Navigator vale a dire il punto di accesso per tutta la formazione sull’AI gratuita targata Microsoft che prevede la possibilità di fare una valutazione delle proprie competenze per ricevere un piano di formazione personalizzato e di selezionare i corsi sulla base dell’argomento o del ruolo professionale che si ricopre; AI Skills 4 All una piattaforma pensata per acquisire competenze base, senza avere un background tecnico, su come utilizzare al meglio e in modo responsabile le opportunità dell’AI generativa nel proprio ambito di competenza. Sono disponibili percorsi per professionisti della PA, delle PMI e gli insegnanti.

Nel contesto dell’ AI National Skilling Initiative , Microsoft Italia ha annunciato oggi una collaborazione con CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per l’avvio di un programma di formazione congiunto sull’AI per tutte le università italiane. CRUI mette a disposizione degli studenti italiani e di tutto il personale universitario gli strumenti e le iniziative di formazione Microsoft per tutti i livelli, dall’alfabetizzazione ai corsi più evoluti. Oltre alle piattaforme AI Skills Navigator e AI Skills 4 All che aiuteranno gli studenti su tutto il territorio italiano di tutte le facoltà ad acquisire competenze in ambito AI, CRUI ha lanciato il primo AI Champ Bootcamp: un percorso di formazione avanzato destinato a un’audience più tecnica e al personale ICT delle università. Sempre grazie all’accordo con Microsoft, il personale delle Istituzioni aderenti all’area ICT della CRUI è abilitato a iscriversi gratuitamente a tutti i corsi tecnici avanzati inclusi nell’iniziativa Enterprise Skills Initiative (ESI) di Microsoft, con percorsi di specializzazione su AI, Cloud e Cybersecurity.

"L’Intelligenza Artificiale è destinata a trasformare profondamente il mondo del lavoro e il ruolo delle università è quello di preparare studenti e professionisti ad affrontare questa rivoluzione con competenze adeguate – ha detto Francesco Cupertino, Delegato CRUI alle tematiche ICT e Rettore del Politecnico di Bari – La collaborazione tra Microsoft e CRUI rappresenta un’opportunità importante anche per ampliare l’accesso a percorsi di formazione innovativi e rendere il nostro sistema universitario sempre più pronto alle sfide del futuro."

L’evento è stata l’occasione anche per annunciare la collaborazione con il progetto Includere per Crescere di ELIS legato alla diffusione di competenze sull’AI che mira a sostenere l’integrazione delle persone escluse dal mondo del lavoro all’interno di contesti aziendali, fornendo loro le competenze necessarie. Insieme a Microsoft, ELIS realizzerà iniziative di formazione rivolte ad alcune categorie di individui che per diverse motivazioni o fragilità si sono allontanati dal mondo del lavoro, mettendo loro a disposizione corsi per aggiornare il loro profilo con nuovi skill richiesti oggi dalle organizzazioni.

Nel corso del 2025, grazie all'International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) in Italia, il network dei partner Microsoft del Paese promuoverà percorsi di formazione presso le aziende clienti, con l'obiettivo di diffondere e migliorare le competenze in materia di intelligenza artificiale anche nelle piccole e medie imprese sul territorio.

Con Fondazione Mondo Digitale, Microsoft Italia mette a disposizione percorsi di formazione dedicati alla Pubblica Amministrazione

Microsoft Italia, infine, insieme a Fondazione Mondo Digitale, annuncia l’introduzione di un nuovo videocorso in autofruizione - IA4PA: l'intelligenza artificiale al servizio della Pubblica Amministrazione - pensato per i dipendenti della PA “a media esposizione AI”, dalle amministrazioni centrali agli enti locali. Organizzato in moduli tematici, della durata complessiva di circa due ore e mezza, il corso aiuta il lavoratore a comprendere opportunità, limiti e rischi dell’intelligenza artificiale, esplorare progetti di AI già implementati nell’ambito della Pubblica Amministrazione e conoscere alcuni strumenti di intelligenza artificiale generativa e i loro possibili usi. Il corso è fruibile gratuitamente sulla piattaforma FMD Academy , da smartphone, tablet o pc. Attraverso un test finale l’utente può verificare le conoscenze acquisite e ottenere una micro-certificazione validata dall’Università degli Studi Roma Tre da inserire nel proprio CV.

L’iniziativa rientra nel pillar di AI L.A.B. Ital.IA LAB, un programma di formazione sull’AI generativa, sviluppato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, aperto a tutti i lavoratori, persone in cerca di occupazione e studenti dai 16 anni di età nel nostro Paese. Il progetto ha visto anche la creazione di 26 hub distribuiti su tutto il territorio italiano ma con particolare concentrazione nel Sud Italia e nelle periferie delle grandi città, dove i partecipanti seguono percorsi di formazione personalizzati e gratuiti sulle opportunità e i benefici dell’AI generativa. Attualmente, grazie ad Ital.IA L.A.B. sono state raggiunte più di 130.000 persone e formate oltre 9.600 tra studenti, lavoratori, imprenditori e persone in cerca di occupazione.

"Oltre tre milioni di persone che lavorano nella pubblica amministrazione hanno ora a disposizione un nuovo strumento per aggiornare le proprie competenze sull’intelligenza artificiale, una tecnologia che già oggi coinvolge circa l’85% dei lavoratori. Abbiamo creato un percorso di apprendimento flessibile e pratico, arricchito da esempi concreti in settori chiave, dalla sanità alla finanza. Questo approccio stimola il confronto sulle implicazioni etiche e promuove un’innovazione sempre più orientata al servizio, vicina ai cittadini" ha commentato Mirta Michilli, Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale ETS.

