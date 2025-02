Trump valuta lo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione

L'amministrazione Trump sta considerando un ordine esecutivo per smantellare il Dipartimento dell'Istruzione, trasferendo alcune funzioni ad altre agenzie e mantenendo solo quelle previste per legge. Questo fa parte di una campagna guidata da Elon Musk per ridurre le dimensioni del governo federale.

Per eliminare completamente il Dipartimento, sarebbe necessaria l'approvazione del Congresso. Trump aveva già promesso durante la campagna elettorale di limitare il coinvolgimento federale nell'istruzione, dando maggiore autorità agli stati.

Un sondaggio del Wall Street Journal indica che il 61% degli elettori si oppone a questa eliminazione, preferendo mantenere i finanziamenti per l'istruzione. Il Dipartimento dell'Istruzione, istituito nel 1979, gestisce funzioni chiave come sovvenzioni per studenti a basso reddito, regolamentazioni per studenti disabili e l'applicazione delle leggi sui diritti civili.

