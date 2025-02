Addio a Brian Murphy, protagonista di George e Mildred

L'attore britannico Brian Murphy, noto per il ruolo di George Roper nelle sitcom "Un uomo in casa" e "George e Mildred", è deceduto all'età di 92 anni nella sua casa nel Kent, nel sud-est dell'Inghilterra. La notizia è stata diffusa oggi dalla BBC. Il suo agente, Thomas Bowington, lo ha ricordato come un "uomo gioioso e profondamente di buon cuore". La moglie, l'attrice Linda Regan, ha condiviso sui social una foto di un loro bacio, accompagnata dal messaggio: "Il mio amore per te non morirà mai. Rip tesoro".

Nato a Ventnor, sull'Isola di Wight, il 25 settembre 1932, Murphy iniziò la sua carriera negli anni '50 entrando a far parte della compagnia teatrale di Joan Littlewood, affermandosi rapidamente sui palcoscenici londinesi. Dal 1961, apparve in diverse serie televisive britanniche, tra cui "Agente speciale", "Z Cars" e "Callan". Al cinema, ottenne un ruolo significativo ne "I diavoli" (1971) di Ken Russell, accanto a Vanessa Redgrave e Oliver Reed.

Il grande successo arrivò con le sitcom "Un uomo in casa" (1973-1976) e il suo spin-off "George e Mildred" (1976-1979), dove interpretava George Roper, un marito fannullone e infantile, al fianco di Yootha Joyce nel ruolo di Mildred. La serie, composta da 38 episodi suddivisi in 5 stagioni, divenne popolare a livello internazionale.

Dopo la morte di Yootha Joyce nel 1980, Murphy si allontanò temporaneamente dalle scene. Nel 1995, sposò Linda Regan. Successivamente, tornò alla ribalta con un ruolo da coprotagonista nella serie "Last of the Summer Wine" (2003-2010). Negli ultimi anni, fece apparizioni in programmi come "Holby City", "The Catherine Tate Show" e "Benidorm".

Brian Murphy lascia la moglie Linda e due figli avuti da un precedente matrimonio.