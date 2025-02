Obesità in Italia: 4 milioni di persone a rischio per 12 tipi di cancro

In Italia, l'obesità colpisce il 10% degli adulti tra i 18 e i 69 anni, pari a circa 4,1 milioni di persone. Questo eccesso di peso è associato a un aumento del rischio per 12 diversi tipi di tumore. Nonostante ciò, meno della metà delle persone in sovrappeso riceve consigli medici su come perdere peso. Solo il 43% degli individui in eccesso ponderale riceve indicazioni dai professionisti sanitari per dimagrire. Anche altri comportamenti a rischio oncologico sono poco affrontati: il 48% dei fumatori viene consigliato di smettere, il 30% dei sedentari riceve raccomandazioni per svolgere attività fisica e solo il 7% dei consumatori di alcol viene invitato a ridurne l'assunzione.

Nel 2022, a livello mondiale, si sono registrati 20 milioni di nuovi casi di cancro e 9,7 milioni di decessi. Il 40% di queste morti è attribuibile a fattori di rischio modificabili, come fumo, consumo di alcol, sedentarietà ed eccesso di peso. Il tema della Giornata Mondiale contro il Cancro, "United by Unique", mira a sensibilizzare sull'importanza di considerare l'unicità di ogni persona colpita dalla malattia, garantendo un approccio che tenga conto degli aspetti emotivi, psicologici e sociali legati al cancro.

Nel 2024, in Italia, sono state stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore. Tra gli adulti, quasi il 60% consuma alcol, il 33% è in sovrappeso, il 10% è obeso, il 28% è sedentario e il 24% fuma. Il consumo di alcol è correlato a 7 tipi di carcinoma, l'obesità a 12, e il fumo è responsabile del 25% dei decessi oncologici a livello mondiale.

Un approccio centrato sulla persona, che coinvolga anche familiari e comunità, può migliorare i risultati clinici e la qualità della vita, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo i costi dell'assistenza. Questo modello, noto come "people-centred care", si focalizza a 360 gradi sulla persona colpita dalla malattia.

È essenziale promuovere stili di vita sani e sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio modificabili per ridurre l'incidenza dei tumori e migliorare la salute pubblica.

