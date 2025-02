Al via la partnership tra Ubena e ShopFully

Grazie alla tecnologia di ShopFully, il 58% dei consumatori esposti hanno dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto di Ubena

Incentivare l’awareness della marca e l’acquisto dei prodotti in punto vendita: è questo l’obiettivo raggiunto da Ubena, brand del gruppo Fuchs, leader in Europa nella produzione di erbe e spezie, grazie alla partnership stipulata con ShopFully, tech company leader europea nel Drive to Store.

Attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo – Ubena ha ottenuto ottimi risultati. Secondo quanto emerso dalla Brand Building Survey sottoposta ai consumatori in uscita dal punto vendita, il 58% gli utenti esposti alla campagna hanno dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto (+45 punti percentuali rispetto ai consumatori non esposti alla campagna). Inoltre, la collaborazione ha avuto un impatto positivo anche sul brand: il 40% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il marchio (+33 punti percentuali rispetto ai non esposti), mentre il 76% consiglierebbe il brand ad altri consumatori (+46 punti percentuali rispetto agli utenti non esposti).

Il successo della partnership è stato raggiunto grazie all’efficace presidio dei diversi canali digitali, che ha permesso a Ubena di comunicare la sua vasta profondità assortimentale ed entrare in contatto con i potenziali consumatori lungo tutto il percorso di acquisto, a partire dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio.

“Grazie al digitale, siamo in grado di supportare i brand a entrare in contatto con i consumatori in maniera puntuale e mirata, ottimizzando ogni fase del percorso d’acquisto e migliorando la conoscenza e la percezione positiva del marchio. La nostra collaborazione con Ubena conferma il valore del nostro approccio, orientato a generare risultati misurabili e di valore per i nostri clienti." ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti di aver scelto ShopFully come partner digitale per questa campagna, attraverso la quale abbiamo potuto coinvolgere i nostri consumatori online e guidarli in punto vendita, ottenendo risultati concreti sulle vendite dei nostri prodotti. I risultati ottenuti dimostrano come il digitale rappresenti oggi uno strumento con grandi potenzialità ed uno dei touchpoint fondamentali all’interno di una strategia multicanale per raggiungere efficacemente i consumatori finali." ha dichiarato Giuseppe D’Avenia, Country Manager di Ubena.

