Aumento delle microplastiche nel cervello umano: uno studio rivela dati allarmanti

Un recente studio pubblicato su Nature Medicine ha evidenziato la presenza crescente di microplastiche e nanoplastiche (MNP) nei tessuti umani, con una concentrazione particolarmente elevata nel cervello rispetto a fegato e reni. Le analisi hanno identificato principalmente polietilene, comune nelle buste di plastica e negli imballaggi alimentari, con livelli nel cervello superiori di 7-30 volte rispetto agli altri organi.

Lo studio ha confrontato campioni prelevati tra il 1997 e il 2024, riscontrando un aumento significativo delle MNP nel tempo, in parallelo con la crescente produzione e utilizzo della plastica. In particolare, i campioni del 2024 presentavano circa il 50% in più di microplastiche rispetto a quelli del 2016.

È stato osservato che individui con diagnosi di demenza mostravano una maggiore accumulazione di MNP nel cervello, soprattutto nelle pareti dei vasi sanguigni cerebrali e nelle cellule immunitarie. Tuttavia, non è stata stabilita una relazione causale tra la presenza di microplastiche e lo sviluppo di malattie neurodegenerative.

Questi risultati sottolineano la necessità di approfondire le vie di esposizione, i meccanismi di assorbimento ed eliminazione delle MNP, nonché le possibili implicazioni per la salute umana, in particolare per quanto riguarda il sistema nervoso centrale.