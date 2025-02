GORI garantisce acqua pulita a migliaia di persone con la resilienza di Veeam

Oltre un milione di persone della Campania dipendono da GORI per la fornitura di acqua potabile. La società è responsabile della gestione di oltre 5.200 km di rete idrica, 13 impianti di depurazione e 200 siti fognari.

Le capacità digitali sono al centro del lavoro di GORI; dalla fornitura di dati agli ingegneri sul campo, all'organizzazione del trattamento e della distribuzione dell'acqua, l'azienda dipende dalla sua infrastruttura informatica per mantenere l'acqua potabile in migliaia di case in tutto il territorio gestito.

Paolo Cataldo, Responsabile ICT Operation & Security presso GORI S.p.A., ha dichiarato: "Quasi tutti i nostri processi aziendali critici dipendono dai dati, in un modo o nell'altro. Ad esempio, effettuiamo regolarmente test di laboratorio su campioni d'acqua per garantire qualità e purezza. Inoltre, poiché forniamo un servizio nazionale, dobbiamo proteggere tutti i nostri dati in linea con rigorosi requisiti normativi”.

Negli ultimi anni, GORI ha visto evolvere rapidamente il panorama delle minacce informatiche. Con l'aumento del rischio di attacchi ransomware, la società ha cercato di rafforzare la propria capacità di eseguire backup e di recuperare dati in caso di un incidente informatico.

“I cybercriminali stanno prendendo di mira sempre più le utenze, il che significa che non è mai stato così importante proteggere i nostri sistemi", ha detto Cataldo. "Avevamo già un approccio robusto e disciplinato per eseguire il backup dei dati sulle nostre piattaforme informatiche, tra cui salvataggi su server locali e applicazioni Microsoft 365. Volevamo migliorare il nostro approccio creando copie immutabili dei nostri backup, archiviati fuori sede”.

La soluzione Veeam

Per migliorare la propria strategia di sicurezza informatica, GORI ha deciso di assistere gli strumenti di backup esistenti con Veeam Data Platform. L'azienda ha anche scelto Veeam Data Cloud Vault - una soluzione di storage cloud completamente gestita e preconfigurata che offre una protezione immutabile per i suoi backup.

“Quando abbiamo iniziato la ricerca di una soluzione, Veeam si è subito distinta come una forte concorrente", ha dichiarato Cataldo. "Oltre a soddisfare tutti i nostri requisiti tecnici fondamentali, Veeam ci ha offerto una grande flessibilità per quanto riguarda l'implementazione, consentendoci di integrare i nostri ambienti cloud e locali un po’ alla volta. La soluzione supporta anche sistemi operativi legacy, che utilizziamo per le nostre analisi dell'acqua”.

Lavorando con Veeam, GORI ha configurato Veeam Data Platform per eseguire automaticamente il backup dei sistemi locali e delle applicazioni cloud. Veeam crea due copie dei dati: una è archiviata localmente e l'altra risiede separatamente su Veeam Data Cloud Vault. Oggi, l'azienda utilizza il repository cloud ultrasicuro per proteggere una vasta quantità di dati.

“Il processo di implementazione è stato davvero facile, soprattutto con l'aiuto che abbiamo ricevuto da Veeam", ha dichiarato Cataldo. "Durante tutto il processo, gli esperti di Veeam sono stati a disposizione per fornirci supporto e formazione”.

Grazie alla partnership con Veeam, GORI ha migliorato il suo approccio alla protezione dei dati.

“Abbiamo migliorato in modo significativo la resilienza dei dati con Veeam", ha dichiarato Cataldo. "Anche se i nostri strumenti di backup precedenti funzionavano bene, richiedevano tempo e sforzi considerevoli per la gestione. Veeam Data Platform rende molto più veloce e facile la gestione dei nostri processi di protezione dei dati”.

Con una copia secondaria dei backup archiviata in un formato immutabile in Veeam Data Cloud Vault, l'azienda aderisce più facilmente alla regola 3-2-1-1-0 e ha la possibilità di ripristinare rapidamente i propri sistemi in caso di attacco ransomware.

Cataldo ha dichiarato: "Veeam Data Cloud Vault funziona sul livello di prestazioni più elevato di Azure Blob Storage, il che significa che possiamo ripristinare i nostri sistemi molto velocemente. Possiamo anche ripristinare quei dati in modo granulare, il che ci permette di recuperare i file cancellati accidentalmente in pochi minuti”.

Combinando la funzionalità di protezione dei dati sensibili con un cloud storage immutabile, GORI ha la tranquillità che i suoi dati vitali sono ben difesi dagli attacchi ransomware.

“Se i sistemi digitali che controllano la nostra infrastruttura di trattamento dell'acqua fossero colpiti da un attacco informatico, il potenziale impatto sulla continuità dei servizi potrebbe essere drastico", ha dichiarato Cataldo. "Con Veeam Data Cloud Vault, abbiamo una soluzione completamente gestita e altamente conveniente per proteggere i nostri dati critici e che garantisce acqua pulita alla popolazione”.

I risultati

Riduce il rischio di attacchi ransomware con backup cloud immutabili Archiviando una copia dei propri backup su una piattaforma cloud progettata secondo gli standard di sicurezza zero trust, GORI può garantire che i suoi dati siano altamente resilienti contro le minacce informatiche.

Archiviando una copia dei propri backup su una piattaforma cloud progettata secondo gli standard di sicurezza zero trust, GORI può garantire che i suoi dati siano altamente resilienti contro le minacce informatiche. Facilita la conformità normativa seguendo la regola 3-2-1-1-0 “Veeam Data Cloud Vault ci consente di creare backup su due diverse piattaforme di storage, una delle quali è sia remota che immutabile", ha dichiarato Cataldo. "Con Veeam Data Platform siamo certi che non ci saranno errori in questi backup”.

“Veeam Data Cloud Vault ci consente di creare backup su due diverse piattaforme di storage, una delle quali è sia remota che immutabile", ha dichiarato Cataldo. "Con Veeam Data Platform siamo certi che non ci saranno errori in questi backup”. Rafforza la continuità operativa con un RTO ridotto Con le copie dei dati su cloud storage ad alte prestazioni, GORI può recuperare i suoi sistemi locali e le applicazioni Microsoft 365 più velocemente che mai in caso di un malfunzionamento.

Veeam e il Ministero della Verità sull’intelligenza artificiale - L'IA ha portato il panorama tecnologico a un bivio. Promette enormi guadagni in termini di produttività e una rivoluzione nel modo di lavorare, ma presenta anche sfide legate alla manipolazione, alla privacy dei dati e alla sicurezza. Dai deepfake ai falsi post sui social media, i leader di tutto il mondo stanno realizzando la portata delle conseguenze dell'IA se non viene regolamentata in modo adeguato.

Veeam e il Data Privacy Day - Commento a cura di Edwin Weijdema, Field CTO EMEA & Cybersecurity Lead"Quest'anno, la Giornata della Privacy assume un significato diverso. L'entrata in vigore di normative fondamentali per la cybersicurezza, come NIS2 e DORA, ha introdotto cambiamenti significativi rispetto a solo 12 mesi fa.

Veeam: 4 miti da sfatare sulla protezione dei dati con Kubernetes - Kubernetes, una piattaforma open source di orchestrazione dei container, ha guadagnato un’adozione diffusa grazie alla sua capacità di automatizzare l’implementazione, la scalabilità e la gestione delle applicazioni containerizzate. Sulla base del sondaggio ESG di aprile 2023, “Measuring the Current State and Momentum in the Enterprise Market for Kubernetes Protection“, di Christophe Bertrand, direttore di pratica di ESG, Kubernetes sta raggiungendo la maturità.