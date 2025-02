Chi è Chiara Pompei, la nuova tronista di Uomini e Donne: età, studi, famiglia e curiosità

Chiara Pompei è la nuova tronista di "Uomini e Donne" per l'edizione 2024/2025. Ventitreenne romana, è una studentessa universitaria iscritta al corso di Economia, Finanza e Marketing. Cinque anni fa, ha ottenuto una borsa di studio che le ha permesso di proseguire gli studi senza gravare sulla famiglia.

Vive con i genitori, con i quali ha un rapporto speciale, e ha un fratello maggiore che considera un secondo padre. Le sue nonne, Anna e Luciana, sono punti di riferimento importanti: con la prima ama cucinare piatti della tradizione romana, mentre con la seconda si dedica a cruciverba e preparazione di crostate. Il suo piatto preferito sono le lasagne ai funghi porcini.

Chiara si definisce una ragazza indipendente, buona, dolce e sensibile, ma anche insicura. Non ha più amiche del cuore a causa di interessi divergenti e, pur uscendo raramente, apprezza serate a ballare o partite a biliardo. Crede nell'amore e nel colpo di fulmine, avendo vissuto una sola esperienza amorosa in cui si è sentita la più coinvolta. È attratta da persone positive, uomini belli con obiettivi chiari e capaci di tenerla sulle spine. Desidera trovare qualcuno che sappia amarla veramente.

Attualmente, il suo profilo Instagram, @chiara_pompei_, conta quasi 12.000 follower ed è impostato come privato. Chiara si unisce agli altri tronisti del programma, tra cui Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Tina Cipollari, quest'ultima nel nuovo ruolo di tronista oltre a quello di opinionista.

