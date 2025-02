Alcaraz: Jannik Sinner è il migliore del momento

Carlos Alcaraz, numero tre del mondo, ha elogiato Jannik Sinner durante una conferenza stampa a Rotterdam. Lo spagnolo ha dichiarato: "Jannik è il migliore in questo momento. Ha perso solo quattro o cinque partite nell'ultimo anno, è incredibile. So che la gente discute su chi sia il migliore tra noi due, ma per me, dobbiamo affrontare Jannik ed è lui a vincere tutto. È sempre concentrato, quindi penso che sia il migliore. Ogni torneo a cui partecipa, arriva in finale o solleva il trofeo".

Sinner ha conquistato il suo terzo titolo del Grande Slam agli Australian Open, sconfiggendo Alexander Zverev in finale. Dopo questa vittoria, l'italiano ha deciso di ritirarsi dal torneo di Rotterdam per concedersi un periodo di riposo. Sinner ha dichiarato: "Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia".

Con l'assenza di Sinner, Alcaraz sarà la testa di serie numero uno a Rotterdam. Il torneo vedrà la partecipazione di altri giocatori di alto livello come Daniil Medvedev, Alex de Minaur e Andrey Rublev.

Alcaraz esordirà affrontando il wild card olandese Botic van de Zandschulp, che lo ha sconfitto al secondo turno degli US Open lo scorso anno. Lo spagnolo ha commentato: "Van de Zandschulp è un tennista molto duro. Ho già giocato diverse volte contro di lui e l'ultima volta ho perso, e ora lo affronterò in casa sua. Cercherò di godermi il torneo e dare il meglio di me".

