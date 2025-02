Scambio shock in NBA: Doncic ai Lakers, Davis ai Mavericks

In un sorprendente scambio NBA, Luka Doncic è stato trasferito dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers, mentre Anthony Davis compie il percorso inverso, approdando ai Mavericks. L'accordo coinvolge anche Maxi Kleber e Markieff Morris, che si uniscono ai Lakers, e Max Christie, che passa ai Mavericks insieme a una scelta al primo turno del draft 2029. Gli Utah Jazz partecipano all'operazione acquisendo Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte del draft 2025.

Secondo fonti interne, i Mavericks hanno avviato la trattativa a causa di preoccupazioni riguardanti la condizione fisica di Doncic, che ha disputato solo 22 partite in questa stagione a causa di vari infortuni, in particolare al polpaccio. La franchigia texana ha espresso frustrazione per la mancanza di disciplina di Doncic nella gestione della dieta e della forma fisica.

Con questo scambio, Doncic si unisce a LeBron James nei Lakers, formando un duo di alto profilo. D'altra parte, Davis si unisce a Kyrie Irving nei Mavericks, rafforzando la squadra con la sua presenza difensiva. Questo movimento potrebbe influenzare le future strategie contrattuali di Doncic, che perde l'opportunità di firmare un'estensione supermax con i Mavericks.

