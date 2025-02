Fratelli d'Italia: Arianna Meloni invita all'Unità e alla responsabilità

Durante la direzione nazionale di Fratelli d'Italia, svoltasi presso lo spazio 'Roma Eventi' in Piazza di Spagna, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, ha esortato i dirigenti presenti a sostenere con determinazione la premier Giorgia Meloni. Ha sottolineato l'importanza di realizzare gli obiettivi politici prefissati, evidenziando che questo è il momento della responsabilità per tutti i membri del partito. Arianna Meloni ha utilizzato una metafora tratta dal "Signore degli Anelli" di Tolkien, paragonando Giorgia a Frodo e il partito alla Compagnia dell'Anello, enfatizzando la necessità di supportarla nel portare il peso delle responsabilità senza cedere alla tentazione del potere.

Nel corso dell'assemblea, durata circa quattro ore, si è discusso anche delle recenti tensioni con la magistratura, in particolare riguardo al caso Almasri e alla decisione del Tribunale di Roma di sospendere il trattenimento dei migranti trasferiti in Albania. I dirigenti del partito hanno ribadito la necessità di mantenere toni equilibrati, distinguendo tra la critica a singoli magistrati politicizzati e il rispetto per l'istituzione giudiziaria nel suo complesso.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, presente all'assemblea, ha evitato dichiarazioni pubbliche e ha lasciato la sala anticipatamente per impegni precedentemente assunti. Successivamente, attraverso un post sui social media, ha espresso l'orgoglio per il percorso intrapreso dal partito e la volontà di proseguire uniti verso obiettivi sempre più ambiziosi, indicando la sua determinazione a rimanere al governo nonostante le recenti vicende giudiziarie che la coinvolgono.

La direzione nazionale ha rappresentato un momento di confronto interno, con l'obiettivo di rafforzare la coesione del partito e ribadire l'impegno comune nel sostenere l'azione del governo guidato da Giorgia Meloni.

