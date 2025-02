Meloni: Fratelli d’Italia sopra il 30% – Consensi in aumento durante lo scontro con la magistratura

Fratelli d’Italia consolida il primato nei sondaggi, raggiungendo il 30,1% di gradimento tra gli elettori. Fonti aggiornate al 1 febbraio 2025 indicano che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni considera questa crescita un segnale positivo del lavoro svolto dal governo, anche in un momento segnato da tensioni con la magistratura. La vicenda Almasri, su cui la Procura di Roma ha aperto un’indagine per favoreggiamento e peculato, resta al centro del dibattito politico. Meloni pubblica sui social la media dei sondaggi Youtrend, rimarcando l’importanza della difesa dell’interesse nazionale come chiave per mantenere un alto livello di fiducia.

Nel frattempo, i riflettori si spostano sulla direzione nazionale di Fratelli d’Italia, in programma dalle 10 allo Spazio Roma Eventi di Piazza di Spagna. Si prevede la partecipazione della ministra del Turismo Daniela Santanchè, impegnata con questioni giudiziarie collegate al caso Visibilia. Secondo alcuni esponenti di partito, non esiste al momento alcun segnale di dimissioni immediate, e da ambienti vicini alla ministra trapela un atteggiamento sereno. Si attende anche un possibile sostegno da colleghi di FdI, dato che la direzione dovrà affrontare temi come il garantismo processuale e il ruolo della destra nella difesa della certezza della pena.

La riforma della giustizia e la gestione dei rapporti con le toghe sembrano destinati a occupare uno spazio significativo nel confronto interno, composto da 115 membri. È prevista la relazione introduttiva del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre la chiusura sarà affidata ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria del partito. Proseguono intanto le critiche da parte di FdI verso il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, che ha notificato l’atto di indagine a Meloni, ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Diversi parlamentari meloniani mettono in luce i rapporti pregressi tra Lo Voi e l’avvocato Luigi Li Gotti, firmatario dell’esposto contro il governo.

Alcuni istituti di ricerca confermano un trend di crescita per Fratelli d’Italia, riconducibile anche alla linea politica adottata su sicurezza e sostegno alle imprese. Parallelamente, prosegue l’organizzazione della strategia difensiva da parte della squadra di governo: la senatrice Giulia Bongiorno, indicata come possibile legale difensore, ha partecipato a brevi incontri a Palazzo Chigi. Non risultano dichiarazioni ufficiali da parte della premier, che intanto ribadisce il proposito di agire “a testa alta” e di proseguire nell’attuazione delle misure promesse agli elettori, mantenendo fede al percorso avviato. L’esito della direzione FdI e i prossimi sviluppi giudiziari continueranno a essere monitorati con attenzione dai media e dagli osservatori politici.

Meloni sfida i magistrati: Se vogliono governare, si candidino - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lanciato un duro attacco contro alcuni magistrati, accusandoli di voler influenzare la politica senza passare per le urne. "Alcuni giudici vogliono decidere la politica industriale, ambientale, le politiche dell'immigrazione, vogliono decidere come si possa riformare la giustizia.

Meloni indagata per il rimpatrio del comandante libico Almasri - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al rimpatrio di Njeem Osama Elmasry, noto come Almasri, comandante della polizia giudiziaria libica.

Meloni sui dazi USA: Dialogo necessario per una soluzione bilanciata - Giorgia Meloni, in occasione di un intervento ad Al-Ula, ha affrontato il tema dei dazi tra USA ed Europa, sottolineando l'importanza del dialogo per evitare scontri commerciali. Pur "comprendendo la questione posta" dagli Stati Uniti sui dazi, la premier ha dichiarato che "una soluzione equilibrata e bilanciata" è il modo migliore per affrontare il problema, impegnandosi a collaborare con l'amministrazione americana.