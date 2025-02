Fedez ammette errori nella vita privata e conferma il legame con Chiara Ferragni

Fedez ha pubblicato una dichiarazione in cui riconosce apertamente gli errori commessi nella sua vita privata, rispondendo alle recenti accuse di tradimento avanzate dall'ex moglie Chiara Ferragni e alle voci riguardanti una presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini. Nelle sue storie su Instagram, il rapper ha affermato: "Ho amato Chiara, ho commesso errori e non sono un santo. Ora metto un punto". Queste parole sono state scritte in risposta a numerose speculazioni sui motivi e le dinamiche che hanno caratterizzato i momenti difficili all’interno del suo matrimonio.

L’artista ha precisato che l’idea secondo cui avrebbe deciso di lasciare Chiara il giorno del matrimonio per seguire un’altra persona è priva di fondamento. Durante il periodo in cui Angelica Montini è entrata nella sua vita, Fedez ammette di aver condiviso alcuni pensieri con Fabrizio Corona e un’amica in comune, descrivendo il tutto come un episodio isolato e dettato da un momento di debolezza personale. La dichiarazione mette in luce il dolore di chi, nonostante i contrasti, ha scelto con convinzione di costruire una famiglia insieme a Chiara, che rimane per sempre importante essendo la madre dei suoi figli.

Nel messaggio pubblicato, Fedez ribadisce che la vita privata non debba essere sfruttata per creare narrazioni fuorvianti che distolgano l’attenzione da altri aspetti della realtà. L’artista ha evidenziato come le notizie diffuse abbiano arrecato danni non solo a lui, ma anche a Chiara e alle altre persone coinvolte, creando un clima di tensione e speculazione. Egli ha inoltre spiegato che la relazione con Angelica, iniziata qualche mese prima del matrimonio, si era gradualmente allontanata per permettere a ciascuno di concentrarsi sul proprio percorso personale, riaccendendosi in un momento di particolare difficoltà senza alcuna premeditazione.

Il rapper ha concluso sottolineando il proprio impegno nel porre fine a questa spirale di notizie dannose, ribadendo la volontà di prendersi cura di sé e dei propri figli, lasciando alle dinamiche dello spettacolo le questioni che non fanno parte della sua nuova visione di vita. La decisione espressa nel messaggio rappresenta un punto di svolta nella gestione della sua immagine pubblica e nella separazione netta tra vita privata e apparire sui media.

