LALIGA EA SPORTS e la Liga F si uniscono a FC SHOWCASE

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a LALIGA EA SPORTS e alla Liga F nell'ultimo aggiornamento di EA SPORTS FC 25 SHOWCASE: entrambi i campionati mondiali si uniscono alla selezione dei più grandi Club del mondo in Kick-Off fino al 19 febbraio.Potrete inoltre provare in anteprima un'altra modalità preferita dai fan del Gioco Più Bello del Mondo, facendo squadra con gli amici online per la gloria del calcio a 5 in Clubs Rush.

Che cos'è EA Sports FC 25 Showcase e come lo ottengo?

EA Sports FC 25 Showcase è un'anteprima di FC 25, con modalità e contenuti rotanti che ti danno accesso a una porzione di FC 25.

Puoi cercarlo e scaricarlo gratuitamente dal negozio della tua console o dall'app/EPic Games Store di Steam/EA su PC.

Per le console, un abbonamento ai servizi online non è tenuto a scaricare e riprodurre Showcase.

Showcase è disponibile per PlayStation 5, PC, Xbox Series X | S, Xbox One e PlayStation 4. Avrai bisogno di una connessione online per scaricarlo e un account EA e una connessione online persistente da giocare. Se non hai già un account EA, Showcase ti spingerà a crearne uno. Si applicano restrizioni di età.

Quali modalità e contenuto include EA Sports FC 25 Showcase?

Le modalità, le funzionalità e la disponibilità dei contenuti di EA Sports FC 25 possono cambiare nel tempo e le modalità, le funzionalità e i contenuti non saranno disponibili in ogni momento o in tutti i territori. Al momento del lancio sarà disponibile quanto segue:

Dai il calcio : una selezione rotante di tipi di partite e squadre giocabili.

: una selezione rotante di tipi di partite e squadre giocabili. Clubs Rush - La nostra nuova interpretazione della piccola esperienza di calcio sociale 5v5. Puoi creare il tuo avatar e progredire fino al livello 50.

- La nostra nuova interpretazione della piccola esperienza di calcio sociale 5v5. Impara a giocare : una serie di esperienze progettate per aiutarti a familiarizzare con EA Sports FC 25.

Come giocatore di vetrina, posso giocare con i miei amici EA Sports FC 25, ed è incrociato?

Sì e sì.

I giocatori di Showcase e FC 25 possono giocare e comunicare insieme nello stesso modo in cui i giocatori dell'FC 25 attualmente fanno l'uno con l'altro nel gioco tramite EA Connect.

Se un giocatore FC 25 invita un giocatore di Showcase a una modalità a cui quest'ultimo non ha accesso, il giocatore di Showcase verrà richiesto con la pagina del prodotto EA Sports FC 25 se lo accetta.

Posso aggiornare da Showcase a EA Sports FC 25 e i miei progressi porteranno?

Sì e sì.

L'aggiornamento della vetrina è facile e può essere eseguito seguendo le istruzioni nel menu principale. Progressi come il livello di avatar nei club porteranno all'FC 25 se si continua a utilizzare lo stesso account EA sulla stessa piattaforma.

Posso giocare a EA Sports FC 25 Showcase offline?

La vetrina EA Sports FC 25 richiede una connessione online attiva per tutte le modalità in modo da poter verificare la tua identità e fornire accesso a modalità e contenuti.

Il passaggio stagionale è disponibile in EA Sports FC 25 Showcase?

Il passaggio della stagione non è disponibile nell'esperienza della vetrina e non puoi progredire attraverso di essa.

Showcase contiene Kick Off, Clubs Rush e impara a giocare a modalità al lancio ed è disponibile per PlayStation 5, PC, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One.