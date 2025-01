Cremona, 15enne investita e uccisa da un autobus mentre va a scuola

Elisa è deceduta sul colpo; sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La polizia locale sta conducendo le indagini per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. La via è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi necessari. Il conducente del bus, in stato di shock, non è stato trasportato in ospedale.

Cremona - trovato incosciente sul fondo della piscina: grave un ragazzino di 13 anni - Il personale sanitario lo ha soccorso e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso, quindi lo ha trasferito in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per cercare di far luce sull'accaduto Attualità - Un ragazzino di 13 anni è stato trovato privo di conoscenza sul fondo della piscina di un centro sportivo dove stava trascorrendo la giornata.

Cremona - anziano travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio - Sul posto l'Ats medicina del lavoro, impegnata nel ricostruire la dinamica dell'incidente, e i carabinieri.E' successo questa mattina in una cascina a Motta Baluffi, nel cremonese Attualità - Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio.

Evasione fisco : sequestro beni a Cremona da 72 Mln - Maxi-sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 72 milioni di euro da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. Nel mirino un gruppo capeggiato da un imprenditore cremonese accusato di frode ed Evasione fiscale.